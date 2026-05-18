提出日 (2026年05月11)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「永久磁石モーター市場」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/global-permanent-magnet-motor-market/58598 調査結果発表日： 2026年05月11 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 591市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査246件、インターネット調査345件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、永久磁石モーター市場の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査分析によると、永久磁石モーター市場規模は2025年に約585億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約1322億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約9.4% の CAGR で成長する態勢が整っています。

主な調査内容として、永久磁石モーター市場の市場動態（成長要因、課題、機会、最新傾向）、競争分析、市場セグメンテーション、地域分析を実施しました。

市場概要

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SDKI Analyticsによる永久磁石モーター市場の調査分析によると、電気モビリティの急速な普及拡大に伴い、同市場は大幅な成長を遂げると予測されています。これらのモーターは航続距離と走行性能を向上させるため、自動車メーカーにとって最も選ばれる選択肢となっています。 したがって、世界的なEV（電気自動車）の導入拡大が、この分野における永久磁石モーターの採用をさらに加速させています。こうした相関関係を裏付けるものとして、米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）が2024年に実施した調査では、現代の電気自動車の80%以上が永久磁石を用いたモーターを採用していることが明らかになりました。 しかし、当社の永久磁石モーター市場に関する最新の分析および予測によれば、高性能モーターがネオジムやジスプロシウムといった希土類元素に依存しているがゆえに、希土類材料の価格変動の激しさや供給の偏在が、事業活動の継続性を阻害する要因となるケースが頻繁に見受けられます。また、これにより深刻なコストの不安定化も招かれており、原材料価格の変動が製造マージンや長期契約の採算性に悪影響を及ぼす事態も生じています。

最新ニュース

当社の調査によると、永久磁石モーター市場の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2025年10月、Astemo, Ltdは、希土類元素の使用を廃止することで資源リスクを大幅に低減しつつ回転力を生み出す、BEV（バッテリー式電気自動車）向けの新モーターを開発しました。 • 2025年9月、Fuji Electricは、業界をリードする同社の「FRENIC」シリーズの高性能な進化形となるACドライブ「FRENIC-MEGA (G2)」を発売しました。本製品は、永久磁石モーターの駆動に対応しています。

市場セグメンテーション

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永久磁石モーター市場は、アプリケーション別に電気自動車、産業用オートメーション、家電製品、再生可能エネルギー、ロボティクスにセグメント分けされます。電気自動車が調査対象期間で全体の45%を占める最大セグメントとなる見込みです。

地域概要

当社の永久磁石モーター市場に関する分析によると、アジア太平洋地域は分析対象期間において、38%という圧倒的な収益シェアを維持すると予測されており、同時に10%という最も高い年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。 この分野における同地域の優位性は、自動車の電動化をめぐる世界的なサプライチェーンにおいて、中国が主導的な地位を確立していることに起因しています。その裏付けとして、IEA（国際エネルギー機関）の市場見通しによれば、2024年時点で、中国は世界の電気自動車輸出全体の40%を占めています。 先進的な磁石技術やコスト効率に優れたモーター設計に対する多額の投資が相まって、世界の永久磁石モーター市場における日本の存在感を一層強固なものにしています。 一例として、2025年2月には、Nidec Motor CorporationがNoveon Magneticsとの間で、5年間にわたり合計1千トンの焼結NdFeB（ネオジム鉄ホウ素）系希土類磁石の供給を受けるという拘束力のある契約を締結しました。これは、主要産業分野における同社の事業活動を支えるための措置です。

永久磁石モーター市場の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界の永久磁石モーター市場で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • ABB Ltd. • Siemens AG • Rockwell Automation • Franklin Electric • Allied Motion Technologies これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Nidec Corporation • Mitsubishi Electric Corporation • Hitachi Industrial Equipment Systems • Toshiba Corporation • Daido Electronics Co., Ltd.

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