ミニストップは、「天空の抹茶®」を使用したこだわりの抹茶スイーツ３種類を、５月１９日（火）に国内のミニストップ店舗にて発売いたします。「天空の抹茶®」使用のチルドスイーツは、２０２４年、２０２５年に続き、今回で３回目となります。 静岡県の山間地域の茶園で栽培されている、「天空の抹茶®」は、色味が鮮やかで、上品な苦みと甘みのある濃厚な味わいが特長です。 自分へのご褒美としても、「抹茶好きの推し活」としても、お楽しみいただける贅沢抹茶スイーツをお楽しみください。 ミニストップは今後も、見た目、食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 発売日：５月１９日（火）発売地区：全国 （ ２０２６年４月末現在：１，７１９店）

●商品名：天空の抹茶モンブラン ●本体価格：３５８円 （税込：３８６．６４円）※ ●商品特長：山間地域茶園で栽培された茶葉を使用した、緑鮮やかで濃厚な風味が特長の「天空の抹茶®」使用のモンブランです。 抹茶ケーキを土台に、ホイップクリーム、抹茶ソース、抹茶モンブランクリームを絞り、抹茶を存分に味わえる商品です。

●商品名：しあわせクレープ天空の抹茶 ●本体価格：２１８円 （税込：２３５．４４円）※ ●商品特長：山間地域茶園で栽培された茶葉を使用した、緑鮮やかで濃厚な風味が特長の「天空の抹茶®」使用のクレープです。 抹茶ホイップと北海道産のつぶあんに わらび餅を合わせ、もちっと食感の クレープ皮で丁寧に包みました。

●商品名： 天空の抹茶シュークリーム ●本体価格：１７８円 （税込：１９２．２４円）※ ●商品特長：山間地域茶園で栽培された茶葉を使用した、緑鮮やかで濃厚な風味が特長の「天空の抹茶®」使用のシュークリームです。上品な苦味の抹茶クリームと、ほんのり甘いホイップクリームを合わせた二層仕立てです。

※ 税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合は、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【天空の抹茶®とは】

「天空の抹茶®」は、静岡県の自然豊かな環境に恵まれた山間地域茶園で栽培された茶葉を使用しています。 抹茶に使用される茶葉は碾茶と呼ばれ、一定の期間、被覆栽培（茶の木を遮光資材で被覆し、日光を遮って育てる方法のこと）されることで、色・味・香りの良い茶葉に育ちます。