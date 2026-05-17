「迷った時のおすすめ作品特集!!」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて対象作品15冊が無料＆割引になるキャンペーンを5月17日(日)～5月24日(日)まで実施！
「迷った時のおすすめ作品特集!!」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて対象作品15冊が無料＆割引になるキャンペーンを5月17日(日)～5月24日(日)まで実施いたします。
対象作品としては『婚約破棄された崖っぷち令嬢は、帝国の皇弟殿下と結ばれる』(漫画:高岡ゆう、原作:参谷しのぶ、キャラクター原案:雲屋ゆきお)をはじめ、人気作品がラインナップ!
そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック!https://blog.over-lap.co.jp/myottatoki/
＜フェア対象期間＞
2026年5月17日(日)～2026年5月24日(日)
＜フェア対象電子ストア＞https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://www.mangazenkan.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tp https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://play.google.com/store/books?hl=ja https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://comic.pixiv.net/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/
※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。
※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。