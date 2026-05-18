¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¯¤Þ¤Ê¤¯À¶ÁÝ¡£ËèÊ¬450²ó¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ë¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹Â¿µ¡Ç½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock F25 Gen 2¡×¤òÈ¯Çä
¸úÎ¨Åª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤À¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²È¶ñ¤Î²¼¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤â³Ú¡¹¤ª¼êÆþ¤ì
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤¹¤ëBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñËÌµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§Á´¹ä¡Ë¤Ï¡¢ËèÊ¬ 450²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¢¨1¤¹¤ë¥í¡¼¥é¡¼¤ä70ÅÙ²óÅ¾¢¨2¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤Æ¤âµÛ°úÎÏ¤ò°Ý»ý²ÄÇ½¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock F25 Gen 2¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥Õ¥Ë¡¼¥´¡¼ ¥¸¥§¥ó ¥Ä¡¼¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡§F25 Gen 2¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êAmazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖF25 Gen 2¡×¤Ï¡¢ºÇÂç20,000Pa¢¨3¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÌó20N¤Î¹â²Ã°µ¥í¡¼¥é¡¼¢¨4¤Ë¤è¤ê¡¢¥´¥ß¤È±ø¤ì¤òÆ±»þ¤Ë½üµî¤¹¤ë¹âÀÇ½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È±ø¤ì¸¡ÃÎµ¡Ç½¡ÖDirTect®¡×¤¬À¶ÁÝ²Õ½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥à¥é¤Î¤Ê¤¤À¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌó12.5cm¢¨5¤Î¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âµÛ°úÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤Î²¼¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Î±ø¤ì¤â³Ú¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â²¹¥»¥ë¥ÕÀö¾ô¤È²¹É÷´¥Áç¤Ë¤è¤ê¡¢À¶ÁÝ¸å¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤éÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÂç20,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¹â²Ã°µ¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¥´¥ß¤È±ø¤ì¤òÆ±»þ¤Ë½üµî
ºÇÂç20,000Pa¢¨3¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÌó20N¤Î²Ã°µÎÏ¢¨4¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÀÇ½¥í¡¼¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾²¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½üµî¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËèÊ¬450²ó¹âÂ®²óÅ¾¢¨1¤¹¤ë¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¶Ñ°ì¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«Àß·×¤ÎJawScrapers®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤âÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÆÃ¼ì·Á¾õ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¡¢Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤ÇÍí¤Þ¤ê¤òËÉ»ß¢¨6¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µÍ¤Þ¤êÃÎ¤é¤º¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¶ÁÝ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£±ø¤ìÅÙ¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¶ÁÝÎÏ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡¢DirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅëºÜ
ÆÈ¼«¤ÎDirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¾²¤Î±ø¤ì¥ì¥Ù¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢À¶ÁÝ²Õ½ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¶ÁÝ¥â¡¼¥É¤ä½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤¬Â¿¤¤²Õ½ê¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¡¢·Ú¤¤±ø¤ì¤Ë¤Ï¸úÎ¨Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ä¿å¤Î»ÈÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÀ¶ÁÝÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¯¹âÀºÅÙÀ¶ÁÝ¤ÈºÇÂç480Ö¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËÂÐ±þ
ÊÉºÝ1mmÌ¤Ëþ¢¨8¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÌó60Ê¬¢¨9¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤ÈºÇÂçÌó480Ö¢¨7¤Î¹ÈÏ°ÏÀ¶ÁÝ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤ËÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄã½Å¿´Àß·×¤ÈºÇÂç70ÅÙ²óÅ¾¢¨2¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢²È¶ñ¼þ¤ê¤ä¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÊº¹¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê²È¶ñ²¼¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¶ÁÝ
ËÜÂÎ¤ÏÌó12.5cm¢¨5¤Î¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âµÛ°úÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É²È¶ñ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÏ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¡¢µÛ°úÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿åÎÌ¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¤¬Êä¿å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥ëÀß·×¤È¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¹½Â¤¤âºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£90¡î¤Î¹â²¹¥»¥ë¥ÕÀö¾ô¤È²¹É÷´¥Áç¤Ç¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁÝ½ü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
À¶ÁÝ¸å¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤äÆâÉô¤ËÉÕÃå¤·¤¿±ø¤ì¤ò½üµî¤·¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç90¡î¢¨10¤Î²¹É÷´¥Áçµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¢¨11¤ÇºÆ¤Ó»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Þ¤Ç´¥Áç¤¹¤ë¡Ö¹âÂ®´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï56dBA°Ê²¼¤ÎÀÅ¤«¤Ê¾õÂÖ¢¨12¤Ç´¥Áç¤¹¤ë¡ÖÀÅ²»´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´¥Áçµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥é¡¼ÆâÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»¨¶Ý¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤Þ¤ÇÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢±ø¿å¤È¥´¥ß¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬Î¥¤·Àö¾ôÀÇ½¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Àö¾ô¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¶ÁÝ¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ã¥×¤òÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¤ÈÈÎÇä¾õ¶·¡Û
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß45,990±ß¡Ë
¡ÚAmazonÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡Û
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYWT1XB6
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://jp.roborock.com/
¢¨1 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡Ê¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡¦MAX¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£70¡ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì35¡ë°Ê¾å²óÅ¾¤¹¤ë¹ç·×³ÑÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊIEC 62885-2µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥Õ¥ë½¼ÅÅ¾õÂÖ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 SGS¤ÎÇ§¾Ú¤ÈRoborock¤Î¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È´Ä¶²¼¤Ç¡¢Ä¹¤µ50cm¤Î´¥¤¤¤¿Ä¹¤¤È±¤ÈÇ¨¤ì¤¿Ä¹¤¤È±2,000ËÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢4¤Ä¤ÎÁ´Æ°ºî¥â¡¼¥É¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÓ¤ÎÍí¤êÎ¨¤Ï0%¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ:SHES241002115874¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊECO¥â¡¼¥É¡¦¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨8 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥Ã¥¸À¶ÁÝ¡×¤È¤Ï¥í¡¼¥é¡¼¤Îº¸±¦Î¾Ã¼¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊECO¥â¡¼¥É¡¦¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç³«»Ï¤«¤é5Ê¬¸å¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤Ï1gÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨12 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊÀÅ²»´¥Áç¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨13 ½ÐÅµ¡§
¡¦IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4¡Ê2026Ç¯IDCÄ´ºº¡Ë
¡¦Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge
¡ÚRoborock¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëRoborock¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ê¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£IDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÇä¾å¹âÂè1°Ì¢¨13¤È¤Ê¤Ã¤¿Roborock¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑÁÝ½üµ¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢¤êµ¡¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¼çÆ³·¿¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢170°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁÝ½ü¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤òËÌµþ¤ËÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤ËÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ëRoborock¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸½ºß¡¢Roborock¤Ï2,200ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Êhttps://global.roborock.com/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÆâÍÆ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Roborock¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
E-mail¡§support@roborock.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤¹¤ëBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñËÌµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§Á´¹ä¡Ë¤Ï¡¢ËèÊ¬ 450²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¢¨1¤¹¤ë¥í¡¼¥é¡¼¤ä70ÅÙ²óÅ¾¢¨2¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤Æ¤âµÛ°úÎÏ¤ò°Ý»ý²ÄÇ½¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock F25 Gen 2¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥Õ¥Ë¡¼¥´¡¼ ¥¸¥§¥ó ¥Ä¡¼¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡§F25 Gen 2¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êAmazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖF25 Gen 2¡×¤Ï¡¢ºÇÂç20,000Pa¢¨3¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÌó20N¤Î¹â²Ã°µ¥í¡¼¥é¡¼¢¨4¤Ë¤è¤ê¡¢¥´¥ß¤È±ø¤ì¤òÆ±»þ¤Ë½üµî¤¹¤ë¹âÀÇ½¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È±ø¤ì¸¡ÃÎµ¡Ç½¡ÖDirTect®¡×¤¬À¶ÁÝ²Õ½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥à¥é¤Î¤Ê¤¤À¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌó12.5cm¢¨5¤Î¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âµÛ°úÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤Î²¼¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Î±ø¤ì¤â³Ú¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â²¹¥»¥ë¥ÕÀö¾ô¤È²¹É÷´¥Áç¤Ë¤è¤ê¡¢À¶ÁÝ¸å¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤éÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÂç20,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¹â²Ã°µ¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¡¢¥´¥ß¤È±ø¤ì¤òÆ±»þ¤Ë½üµî
ºÇÂç20,000Pa¢¨3¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÌó20N¤Î²Ã°µÎÏ¢¨4¤òÈ÷¤¨¤¿¹âÀÇ½¥í¡¼¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾²¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½üµî¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËèÊ¬450²ó¹âÂ®²óÅ¾¢¨1¤¹¤ë¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¶Ñ°ì¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«Àß·×¤ÎJawScrapers®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤âÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÆÃ¼ì·Á¾õ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¡¢Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤ÇÍí¤Þ¤ê¤òËÉ»ß¢¨6¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µÍ¤Þ¤êÃÎ¤é¤º¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¶ÁÝ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£±ø¤ìÅÙ¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¶ÁÝÎÏ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¡¢DirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅëºÜ
ÆÈ¼«¤ÎDirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¾²¤Î±ø¤ì¥ì¥Ù¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢À¶ÁÝ²Õ½ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¶ÁÝ¥â¡¼¥É¤ä½ÐÎÏ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤¬Â¿¤¤²Õ½ê¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¡¢·Ú¤¤±ø¤ì¤Ë¤Ï¸úÎ¨Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ä¿å¤Î»ÈÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÀ¶ÁÝÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¯¹âÀºÅÙÀ¶ÁÝ¤ÈºÇÂç480Ö¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËÂÐ±þ
ÊÉºÝ1mmÌ¤Ëþ¢¨8¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÌó60Ê¬¢¨9¤ÎÏ¢Â³²ÔÆ¯¤ÈºÇÂçÌó480Ö¢¨7¤Î¹ÈÏ°ÏÀ¶ÁÝ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤ËÀ¶ÁÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄã½Å¿´Àß·×¤ÈºÇÂç70ÅÙ²óÅ¾¢¨2¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢²È¶ñ¼þ¤ê¤ä¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÊº¹¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê²È¶ñ²¼¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¶ÁÝ
ËÜÂÎ¤ÏÌó12.5cm¢¨5¤Î¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¿¹Ô¤ËÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âµÛ°úÎÏ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É²È¶ñ²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÏ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤â¡¢µÛ°úÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿åÎÌ¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¤¬Êä¿å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥ëÀß·×¤È¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¹½Â¤¤âºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£90¡î¤Î¹â²¹¥»¥ë¥ÕÀö¾ô¤È²¹É÷´¥Áç¤Ç¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁÝ½ü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
À¶ÁÝ¸å¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤äÆâÉô¤ËÉÕÃå¤·¤¿±ø¤ì¤ò½üµî¤·¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç90¡î¢¨10¤Î²¹É÷´¥Áçµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¢¨11¤ÇºÆ¤Ó»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Þ¤Ç´¥Áç¤¹¤ë¡Ö¹âÂ®´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï56dBA°Ê²¼¤ÎÀÅ¤«¤Ê¾õÂÖ¢¨12¤Ç´¥Áç¤¹¤ë¡ÖÀÅ²»´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´¥Áçµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥é¡¼ÆâÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»¨¶Ý¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤Þ¤ÇÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢±ø¿å¤È¥´¥ß¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬Î¥¤·Àö¾ôÀÇ½¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDirTect®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°Àö¾ô¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¶ÁÝ¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ã¥×¤òÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¤ÈÈÎÇä¾õ¶·¡Û
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß45,990±ß¡Ë
¡ÚAmazonÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡Û
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYWT1XB6
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://jp.roborock.com/
¢¨1 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡Ê¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡¦MAX¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£70¡ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì35¡ë°Ê¾å²óÅ¾¤¹¤ë¹ç·×³ÑÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊIEC 62885-2µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥Õ¥ë½¼ÅÅ¾õÂÖ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 SGS¤ÎÇ§¾Ú¤ÈRoborock¤Î¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È´Ä¶²¼¤Ç¡¢Ä¹¤µ50cm¤Î´¥¤¤¤¿Ä¹¤¤È±¤ÈÇ¨¤ì¤¿Ä¹¤¤È±2,000ËÜ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢4¤Ä¤ÎÁ´Æ°ºî¥â¡¼¥É¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÓ¤ÎÍí¤êÎ¨¤Ï0%¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ:SHES241002115874¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊECO¥â¡¼¥É¡¦¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨8 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥Ã¥¸À¶ÁÝ¡×¤È¤Ï¥í¡¼¥é¡¼¤Îº¸±¦Î¾Ã¼¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊECO¥â¡¼¥É¡¦¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç³«»Ï¤«¤é5Ê¬¸å¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤Ï1gÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨12 Roborock¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¡ÊÀÅ²»´¥Áç¥â¡¼¥É¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨13 ½ÐÅµ¡§
¡¦IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4¡Ê2026Ç¯IDCÄ´ºº¡Ë
¡¦Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge
¡ÚRoborock¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëRoborock¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ê¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£IDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÇä¾å¹âÂè1°Ì¢¨13¤È¤Ê¤Ã¤¿Roborock¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑÁÝ½üµ¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢¤êµ¡¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¼çÆ³·¿¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢170°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁÝ½ü¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤òËÌµþ¤ËÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤ËÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ëRoborock¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸½ºß¡¢Roborock¤Ï2,200ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Êhttps://global.roborock.com/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÆâÍÆ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Roborock¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
E-mail¡§support@roborock.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë