【シズラー】お台場のオーシャンビューテラスで楽しむ本格炭火 BBQ&サラダバー 「シズラーアクアシティお台場 BBQ テラス」を 10 月まで開催中！

ロイヤルホールディングス株式会社

サラダバー&グリルレストラン「シズラー」は、アクアシティお台場店にて、米国Weber(ウェーバー)社製のチャコールグリルでBBQが楽しめる「シズラーBBQテラス」を、2026年4月28日(火)より期間限定で開催しております。

※画像はイメージです。

シズラーアクアシティお台場店は、東京湾を一望できるウォーターフロントに位置する大型テラスを有し、美しい景観とともに、一年を通してフレッシュでバラエティ豊かなプレミアムサラダバーとグリル料理をお楽しみいただけます。毎年4月から10月にかけてテラスで開催する「シズラーBBQテラス」は、米国Weber社製のチャコールグリルを使用してお客様ご自身が素材を焼いて楽しむ「本格炭火BBQ」と「シズラープレミアムサラダバー」をご堪能いただけます。

6年目となる今年も、炭火でじっくり焼き上げる本格グリル料理をご提供いたします。お肉とシーフードを一度に楽しめる「サーフ&ターフプレート」は、肉厚なリブロースステーキに加え、ロブスターや帆立貝柱などの食材を一緒に味わえる贅沢なメニューです。炭火でじっくり焼き上げることで、素材本来の旨味を最大限に引き出した、風味豊かな味わいをぜひお楽しみください。あわせて、全てのBBQメニューでシズラー自慢の「シズラープレミアムサラダバー」と「チーズトースト」も心ゆくまでご堪能い ただけます。サラダバーでは、常時70種類以上の新鮮な野菜やデリサラダ、デザート、ドリンクなどをご用意しております。

シズラーBBQテラスでは、初夏の爽やかな海風を感じる季節から夏のレジャー、そして秋の行楽シーズンが深まる10月末まで、ロングシーズンを通じてあらゆる集いのシーンを華やかに演出いたします。昼は爽やかな海風を感じながらのランチBBQ、夜はライトアップされたレインボーブリッジや東京タワーを望むことができるなど、時間帯によって表情を変える東京湾の絶景とともに、シズラーならではの贅沢なグルメ体験をご堪能ください。

〈BBQテラスのグリル素材〉時間帯ごとに表情が変わるBBQテラス イメージ（昼）時間帯ごとに表情が変わるBBQテラス イメージ（夜）■シズラーアクアシティお台場 BBQテラス 実施概要

販売期間：2026年4月28日(火)～10月31日(土)187日間(予定)

販売店舗：シズラーアクアシティお台場店(東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場5F)

アクセス：ゆりかもめ台場駅徒歩3分、りんかい線東京テレポート駅徒歩8分

駐車場：アクアシティ駐車場 900台

税込 3,000円のご利用毎に、平日2時間(最大6時間)、休日1時間(最大3時間)無料

予約方法：専用予約サイトよりご予約いただけます。

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014016402/15056?isfixshop=true

※BBQテラスメニューのご利用は2名様～とさせていただきます。ご予約は前日までにお願いいたします。

当日ご来店の場合は、準備状況やお席の状況によりご案内できない場合がございます。

営業時間：12：00～20：00(L.O.19：30)

※BBQテラスの営業時間です。※BBQテラスは2時間制です。※最終受付は18:00

座席：BBQ テラスエリア60席

設備：米国 Weber(ウェーバー)社製チャコールグリルセット

※グループ(4名様まで)につき1台ご用意します。※火起こしや片付け等は全てスタッフが行います。

その席：天候により BBQ テラスをご利用いただけない場合もございます。

花火大会等イベント開催時には、BBQテラスを休止する場合がございます。

テラス席のソファシートは安全上の理由から BBQ をご利用いただけないため、通常メニューでのご案内とさせていただきます。

■シズラーアクアシティお台場 BBQテラスメニュー(2名様より承ります)

※グラム数は焼成前のものです。※画像はイメージです。

※記載内容及び画像は2名様分です。〈トリプルミートプレート〉サラダバー付き1名様6,819円(税込 7,500円)

リブロースステーキ(150g×2枚)みつせ鶏もも肉(160g×2枚)、ラムチョップ(2本)ベイクドポテト(1個)、野菜盛り合わせ(お替り自由)サラダバー、チーズトースト付き

※記載内容及び画像は2名様分です。〈シーフードプレート〉サラダバー付き1名様6,819円(税込 7,500円)

帆立貝柱(4個)、シュリンプ(4尾)、ロブスター(2尾)サーモン(160g×1枚)、ベイクドポテト(1個)野菜盛り合わせ(お替り自由)サラダバー、チーズトースト付き

※記載内容及び画像は2名様分です。〈サーフ&ターフプレート〉サラダバー付き1名様8,182円(税込 9,000円)

リブロースステーキ(150g×2枚)、ラムチョップ(2本)帆立貝柱(4個)、シュリンプ(4尾)、ロブスター(2尾)ベイクドポテト(1個)、野菜盛り合わせ(お替り自由)サラダバー、チーズトースト付き

◆アルコールメニュー

ハイネケン 690円(税込759円) / レモンサワー 619円(税込680円) ハイボール 619円(税込680円) / ワイン(赤・白) 630円(税込693円)

◆ノンアルコールメニュー

グリーンズフリー0.0 480円(税込528円) / スパークリングアルコールゼロ(白) 800円(税込880円)

◆アルコール飲み放題プラン

飲み放題プラン(2時間制/L.O.30分前)2,000円(税込 2,200円)

※上記ドリンクメニュー(アルコール・ノンアルコールメニュー)が対象です。

※同一テーブルの20歳以上の成人のお客様全員分ご注文をお願いします。

サラダバー&グリルレストラン シズラー(Sizzler)についてPremium Salad Bar

シズラーを代表するメニューが「シズラープレミアムサラダバー」です。自家製デリサラダをはじめ、新鮮な野菜やフルーツ、スープ、パスタ、カレー、タコス、デザート、ドリンクなど約70種以上のバラエティ豊かなラインアップを取り揃えています。サラダバーを自由にカスタマイズして、あなただけのオリジナルサラダをお楽しみください。

Cheese Toast

チーズトーストのレシピがアメリカで開発されたのは、50年以上も前のこと。パンにチーズのスプレッドを塗って、鉄板でゴールデンブラウンと言われる⻩金色になるまで焼き上げます。表面は香ばしく、チーズの旨みとこんがりと焼き上げたクリスピーな食感で、裏面はソフトでふっくらした優しいパンの風味。その絶妙な組み合わせを楽しめるのが『Sizzler チーズトースト』の特徴です。召し上がる際にはぜひ裏返して、チーズの面を下にしてどうぞ。クリスピーな食感とともに、チーズの香りと旨みがより一層際立ち、お口いっぱいに広がります。

※配信日時点の店舗数です。

シズラーは、1958年にアメリカ・カリフォルニア州創業、1991年に日本で開業し、現在国内で12店舗※を展開するサラダバー&グリルレストランです。40年以上受け継がれてきた「チーズトースト」や、サラダバーには新鮮な野菜やフルーツ、スープ、自家製のデリサラダ、タコス、デザート、ドリンク等70種類以上のバラエティ豊かなラインアップを取り揃えています。

(ホームページ https://www.sizzler.jp(https://www.sizzler.jp/))

■ロイヤルグループ店舗数：https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/ (https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/)

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings