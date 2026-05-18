配信チケット販売枚数が5.4万枚を突破！『マユリカのうなげろりん！！presents 日本の大学いきましょか～冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます～ 』

吉本興業株式会社

5月1日(金)にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたイベント『マユリカのうなげろりん！！presents日本の大学いきましょか～冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます～ 』の配信チケット販売枚数が5万4000枚を突破しました。これはFANYOnline Ticket史上最多記録(賞レースや大型フェスを除く)を更新という金字塔を打ち立てる記録となります。

本公演では、Podcast内でも熱い支持を受けるルナヴェル様の降臨や、中谷自作の朗読劇「桜ヶ丘高校バレー部」の続編披露など、リスナーの期待を遥かに超える濃密な企画が凝縮されています。細部までこだわり抜かれた演出は、何度見返しても新しい発見がある仕上がりです。本公演は、現在配信チケットの販売期間を再延長し、5月22日(金)12:00まで購入いただけます。まだご覧になっていない方は、この歴史的な公演をぜひお見逃しなく。

公演情報・配信情報

【公演名】マユリカのうなげろりん！！Presents 日本の大学いきましょか

～冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます～

【出演】マユリカ

【料金】 前売6,000円 当日6,000円 配信2,000円

【会場】 LINE CUBE SHIBUYA

【日時】5月1日(金)19:00開演



＜配信チケット情報＞

チケット料金：2,000円

※販売は5月22日(金)12:00まで

※見逃し配信期間は5月22日(金)23:59まで

⇒FANY Online Ticket（https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/mayurika-260501?mls_content=nana）より購入可能