ジメジメする季節の汗ベタから解放！『ビオレ Zeroシート』から気分を切り替えられる香り2種、数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年5月23日、『ビオレ Zeroシート ひんやりCOOLタイプ トマトリーフがそよぐ ブリリアントモーニングの香り』と、『ビオレ Zeroシート ひんやりCOOLタイプ アジサイがゆれる パープルサンセットの香り』の2種類を数量限定発売いたします。2026年2月に改良発売した『ビオレ Zeroシート』(通称：汗ベタ解放シート)は、進化した「持続型パウダーヴェールEX」を搭載し、ずーっとさらさら、快適さが持続する汗ふきシートで、多くのお客さまからご好評いただいています。

【発売の背景】

今回の限定品は、まるで別世界に没入していくような、気分を切り替える香りに着目。

アイディアの出発点は、“叶えたい夏のエッセンス”を集めることから。

「湿気で外出する気になれない日に、森の中で深呼吸しているような気分になりたい」「雨で憂鬱な日に、静かで清らかな空気に包まれて気分リフレッシュしたい」

そんな、日常からかろやかに連れ出してくれる2種の香り。

日々の暑さやベタベタから、気分も沈みがち。そんな日常から少しだけ離れて気分をリフレッシュさせたい、という願望を叶えます。

今後も「ビオレ」は、いつでも、どこでも使いやすい商品提案により、お客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献してまいります。

【商品概要】

■商品名

ビオレ Zeroシート ひんやりCOOLタイプ

トマトリーフがそよぐ ブリリアントモーニングの香り

■内容量：

20枚入り

緑の空気に満たされるような、朝のガーデンをイメージ。

トマトリーフやパチュリ、ジューシーなカシス・ライムを合わせた香り。

■商品名：

ビオレZeroシート ひんやりCOOLタイプ

アジサイがゆれる パープルサンセットの香り

■内容量：

20枚入り

アジサイのような淡い光を感じさせる、やさしいブルーフローラルと、クリームを思わせる

ムスクやアンバーを合わせた、うっとりとリラックス感のある香り。

■商品特長

汗ベタ解放 ふくとき水分たっぷり、ふいたあと瞬感さらさら

進化した「持続型パウダーヴェールEX」で、ずーっと快適続く汗ふきシート

- 汗を乾かし続けるパウダーがヴェールのように肌を包み込むから、心地よいさらさら感が持続- 1枚で全身ふける大判シート（230mm×200mm）- ひんやり成分*1 30％UP*2

*1 メントール（清涼剤）

*2 シート1枚あたり（24年発売Zeroシートクールタイプと比較）

■発売日

2026年5月23日 数量限定発売

※お取り扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください。

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください。

■ビオレZero香り限定品 ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/biorezero/limited_2026?cid=biorezero_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/biorezero/limited_2026/)