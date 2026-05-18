【CSPI 2026】Pix4Dが初出展！スマホ測量アプリやEmlid社製GNSSを展示

Pix4D株式会社

フォトグラメトリ（写真測量）分野を牽引するグローバルカンパニーであるPIX4D（本社：スイス、日本法人：Pix4D株式会社、以下「PIX4D」）は、幕張メッセで開催される日本最大級の建設業界・測量業界の展示会「第8回 国際 建設・測量展（CSPI 2026）」（開催期間：2026年6月17日（水）～20日（土）の4日間）に出展いたします。

これまでは、販売パートナーを通して製品をご案内してまいりましたが、皆様のご期待の応え、本年はPIX4Dとして初出展する運びとなりました。ブースでの製品展示のほか、製品・技術PRセミナーでの講演も予定しております。皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。

開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55745/table/18_1_1493cc1c4ecf69b0944c0df43aa43f3c.jpg?v=202605180351 ]セミナー情報

「LiDARを超えた、スマホ測量の新常識。」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55745/table/18_2_3bae9ae96e4617b6aaf90f87dfb312b3.jpg?v=202605180351 ]

「GNSSの目利きが断言 現場で勝つ新基準」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55745/table/18_3_b7155a33fd4f6f93b21afbdf3c51c6cf.jpg?v=202605180351 ]

「GNSSの常識破壊！スマホがプロ機に」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/55745/table/18_4_ee92b462bb213e561f81534df5fe02fa.jpg?v=202605180351 ]展示製品

■ PIX4Dcatch RTK：スマホ3D測量アプリ

スマホをRTK対応の3Dスキャナーへと進化させ、現場で誰でも手軽に高精度な測量を可能にするアプリです。スマホとRTKレシーバーの連携で、数cmレベルの絶体精度を持った3D点群、メッシュ、ガウシアンスプラッティング、オルソモザイクを生成できます。

■ PIX4D フォトグラメトリ・ソリューション

ドローンやスマホで撮影した画像を、フォトグラメトリ（SfM・写真測量）技術を駆使して高精度な3D点群、メッシュ、ガウシアン・スプラッティング、オルソモザイクが生成できるソリューションです。

PIX4Dmaticは、ドローンやスマホの膨大な画像データを圧倒的なスピードで処理し、高精度な2D/3DモデルからCAD、地理空間情報までを一気通貫で生成できるプロ仕様のデスクトップソフトです。

PIX4Dcloudは、ドローンやスマホのデータをアップロードするだけで、解析／3Dモデル化から現場の進捗記録、チーム連携までを一元管理／共有できる、ブラウザ完結型のクラウド・プラットフォームです。

■ Emlid社製 GNSSソリューション

PIX4Dが国内総代理店をつとめている、Emlid社製GNSSを展示します。Emlid社の「高精度をすべての人に」という理念のもと、圧倒的なコストパフォーマンスと信頼性を両立させ、日本の測量・建設現場のDXを加速させます。

国土地理院の1級GNSS測量機として登録された「Reach RS3」、最先端のビジュアル測量に対応したフラッグシップ機「Reach RS4 Pro」、および小型軽量ながら多周波・傾斜補正に対応した「Reach RX2」をご紹介致します。

■ PIX4D株式会社とEmlid社について

・Pix4D株式会社について

PIX4Dは、フォトグラメトリ（写真測量およびSfM）ソフトウェアのリーディングカンパニーです。2011年の設立以来、研究開発を重視し、科学者、エンジニア、写真測量の専門家からなるチームが、写真測量技術の可能性を切り拓いています。ドローンやカメラで撮影した画像から高精度な3Dモデルや地図を生成することを可能にし、建設、測量、農業、災害対応など多岐にわたる分野で活用されています。

本社はスイス・ローザンヌにあり、デンバー、ベルリン、マドリード、ブカレストおよび東京にオフィスを展開しています。2019年の東京オフィスの開設以来、日本市場へのサービス提供を一層強化しています。

・Emlid社について

Emlid社は、RTK技術とGNSS機器の分野で業界を牽引する企業です。高精度な測量と地理空間データの取得を可能にする製品を開発・提供し、コストパフォーマンスに優れた測量ツールを通じて、商用・学術の両方の分野における測量技術の普及に貢献しています。Emlid社の製品は、そのシンプルな操作性から誰でも簡単に高精度な測量ができ、効率的かつ信頼性の高いデータ収集を可能にし、建設、災害対応、地図作成、農業、環境モニタリングなど多岐にわたる分野で活用されています。