桑木志帆 宮本勝昌 ブリヂストンゴルフのギアで国内女子ツアー/国内シニアツアーを同週制覇！

ブリヂストンスポーツ株式会社

5月15日～17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）で行われた国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」において、1位タイからスタートしたボール・クラブ・用品契約の桑木志帆が、最終日6バーディ、1ボギーの67ストロークでプレーし、通算15アンダーとして国内女子ツアー4勝目を挙げました。なお、4位タイにはボール・クラブ・用品契約の阿部未悠が入りました。

また、5月15日～16日にグリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）で行われた国内シニアツアー「リョーマゴルフ日高村オープン」において、3位からスタートした総合契約の宮本勝昌が、最終日1イーグル、5バーディ、2ボギーの67ストロークでプレーし、通算11アンダーとして国内シニアツアー11勝目を挙げました。なお、4位にはボール・用品契約の岩本高志、10位タイにはボール・用品契約の飯田耕正が入りました。

【優勝コメント】

Sky RKBレディスクラシックで４勝目を挙げることができました。今週はグリーンのコンディションが硬く苦戦しましたが「TOUR B XS」のボールとウェッジの相性が良く、多くのショットをピンに絡めることができました。ブリヂストンレディスではホステスプロとして２週連続優勝を目指して頑張ります。

【選手コメント】

今季1勝目を挙げることができて、とてもうれしく思います。今週はショットの安定感が非常に良く、その流れを最後まで維持できたことが優勝につながったと思います。特にアイアンは、距離感と方向性のイメージが出しやすく、難しい場面でも自信を持って振ることができました。今後も引き続き応援よろしくお願いいたします。

TOUR B X Just-in Alignmentは、当社直営店・公式オンラインストアで販売しています。また、全国で実施している店頭ボールオウンネームイベントにて一部の店舗で販売いたします。

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