ブロスタeスポーツ大会の「ブロスタ 世界一決定戦 2026」が日本初開催！

Supercell Oy

フィンランドのモバイル端末向けゲームを開発、運営しているSupercell（本社：フィンランド、CEO：Ilkka Paananen）は、世界有数の人気モバイルゲーム「ブロスタ」の公式世界大会「ブロスタ 世界一決定戦2026」を2026年11月20日（金）～22日（日）に東京で開催することを発表しました。

本大会には、世界各地域を勝ち抜いた「ブロスタ」トップeスポーツチームが集結し、世界王者の称号と賞金総額100万米ドルをかけて熱戦を繰り広げます。

「ブロスタ」年間最大のeスポーツイベント、日本初開催

「ブロスタ 世界一決定戦2026」は、2026年「ブロスタ チャンピオンシップ」シーズンの集大成となる大会であり、「ブロスタ」eスポーツ年間最大イベントです。日本での開催は今回が初めてとなり、Supercellが推進するグローバル規模での「ブロスタ」eスポーツ強化の一環として、迫力あるライブ演出と白熱した競技体験を融合したイベントとなります。

世界各地域で行われる年間リーグを勝ち抜いた12チームが出場

「ブロスタ チャンピオンシップ」は、世界各地域で開催されるマンスリー大会を通じてポイントを競い、年間成績上位チームが世界一決定戦への出場権を争う公式eスポーツ大会です。2026年シーズンは2月に開幕し、約6カ月にわたる競技シーズンに加え、「Brawl Cup」「ラストチャンス予選（LCQ）」「世界一決定戦」の3つのオフラインイベントが開催されます。

各シーズンは、「チャンピオンシップチャレンジ」「マンスリー予選」「マンスリー決勝戦」で構成されており、年間を通じて優秀な成績を収めたチームと、ラストチャンス予選を勝ち抜いた計12チームが「ブロスタ 世界一決定戦2026」への出場権を獲得します。

「ブロスタ 世界一決定戦2026」には、190以上の国と地域で展開されている公式大会「ブロスタ チャンピオンシップ」サーキットを通じて出場権を獲得したチームが参加します。各地域のリーダーボードから10チームが本大会に進出し、さらに10月開催予定のラストチャンス予選（LCQ）を通じて2チームが世界一決定戦への切符を手にします。

ドイツ・ベルリンで開催された「Brawl Cup」にはCrazy Raccoon、ZETA DIVISIONも出場

シーズン中盤の大型イベント「Brawl Cup」は、5月15日（金）～17日（日）にドイツ・ベルリンで開催され、東アジア地域代表として出場した日本のCrazy Raccoon、ZETA DIVISIONを含む世界トップレベルのeスポーツチームが集結しました。本大会ではEMEA地域代表のHMBLEが優勝を果たし、EMEA地域には「ブロスタ 世界一決定戦2026」への追加出場枠が付与されました。同大会を勝ち抜いたチームが、次なる舞台となる日本で世界王者の座をかけて激突します。

なお、昨年の「ブロスタ 世界一決定戦2025」では、日本チームのCrazy Raccoonが優勝を果たしました。

「ブロスタ」eスポーツマネージャーのKim Jensenは、次のようにコメントしています。

「Brawl Cupに出場したすべての選手たちに心から感謝するとともに、会場で生まれた素晴らしい熱気に大きな興奮を感じています。Uber Eats Music Hallでのイベントのチケットが完売となったことで、11月に東京で開催される『ブロスタ 世界一決定戦2026』への期待もさらに高まりました。本大会は、ブロスタ史上最大規模のオフラインイベントとなる予定です。

日本が開催地として選ばれたのは、ブロスタがこの地域で大きく成長していること、そして現地プレイヤー・ファンの熱量が非常に高いことを考えれば自然な決定でした。さらに、Crazy Raccoonがホームで王座防衛に挑むこともあり、東京大会への期待はますます高まっています。」

会場では史上最大規模の『ブロスタ』体験を展開

来場者の皆様は、トップレベルの競技シーンに加え、ファン向け演出、会場内アクティベーション、「ブロスタ」グッズ販売など、「ブロスタ」の魅力を存分に体験できる史上最大規模のイベントを楽しむことができます。

本大会に関する詳細は、今後順次発表予定です。

「ブロスタ 世界一決定戦2026」に関する最新情報は、『ブロスタ』公式SNSおよび以下のサイトをご覧ください。

https://x.com/brawlstarsjp

https://event.supercell.com/brawlstars/jp

■ブロスタについて

『ブロスタ（Brawl Stars）』は、Supercell が手がけるテンポの速いチーム制のモバイルゲームです。多彩なマップとゲームモードで繰り広げられるバトルは、短時間で手軽に楽しめるアクション性が魅力。個性豊かな必殺技を持つキャラクターたちが登場し、2018年のグローバルリリース以降、累計ダウンロード数は10億件を突破し、世界中に情熱的なコミュニティを築いてきました。新キャラクターや新機能、多様なプレイスタイルなど、常に進化を続ける『ブロスタ』は、モバイルゲームの可能性を広げ続けています。日本では特に10代・20代を中心に支持を集めており、プレイヤー同士の対戦・協力を通じたコミュニティの広がりやeスポーツタイトルとしての競技性が特徴です。

■Supercellについて

Supercellは、フィンランドのヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ロンドン、ソウル、上海にオフィスを構えています。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのタイトルをグローバルリリースしています。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。