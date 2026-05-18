大阪電気通信大学がインディーゲーム国内最大級の祭典「BitSummit PUNCH」に10年連続の出展！

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、5月22日（金）・23日（土）・24日（日）の3日間、みやこめっせ（京都市勧業会館）で開催されるインディーゲーム国内最大級のイベント「BitSummit PUNCH」にブースを出展します。2017年の初出展から数えて今年で記念すべき10回目の参加となり 、昨年同様に「ブロンズスポンサー」として本イベントをサポートしています。

【本件のポイント】

■インディーゲーム国内最大級のイベント「BitSummit PUNCH」にブロンズスポンサーとしてサポート

■2017年の初出展から数えて、今年で節目となる「10回目」の出展

■「デジタルゲーム」「2D/3Ｄグラフィック」の2部門で厳しい学内審査を勝ち抜いた、11作品を展示

■強化指定クラブ「OECU eSports」がインディーゲーム開発者へインタビュープロジェクトを敢行

■本学教員がサポートする「BitSummit Gamejam」ブースに本学から15人の学生が参加

■今春改組の「新デジタルゲーム学科」が学外教育研修プログラムとして1年生全員が見学

昨年の様子

【本件の内容】

本学は2003年、日本の大学に先駆けて「デジタルゲーム学科」を開設し、ゲーム教育のパイオニアとして歩んできました。今春、時代の変化に合わせたより学びを実現するためにデジタルゲーム学科を改組。その記念すべき年となる今回、様々な取り組みを展開しています。

今回も全学部学科を対象に出展作品を募集し、書類審査、中間審査を経て、4月25日（土）に模擬展示形式の「最終審査会」を実施。各審査段階で、多様な領域の教員から制作に対する実践的なアドバイスや、UI/UX(ユーザー体験）へのこだわりについて厳しい審査が行われました。この激戦を勝ち抜き、最終審査を通過した「デジタルゲーム作品」6作品、「２D/３Dグラフィック部門」5作品の計11作品が本イベントのブースに展示されます。当日、開発に携わった学生自身がブースに立ち、来場者への説明や試遊対応を行います。

昨年の様子

さらに、本学デジタルゲーム学科の森善龍准教授とナガタタケシ准教授がサポートする「BitSummit Gamejam」のブースが展示され、本学からも15人の学生が参加します。また、強化指定クラブ「OECU sSports」が、ゲームをプレイする側からの視点を活かし、出展しているインディーゲーム開発者へのインタビュープロジェクトを予定しています。

新たな試みとして、新デジタルゲーム学科の学外教育研修プログラムを組み込み、1年生全員がフィールドワークとして見学。入学直後から世界最前線のインディーゲームに触れることで、クリエイターとしての完成を刺激します。

【BitSummit PUNCH開催概要】

日 時：2026年5月22 日（金）、23日（土）、24日（日）10時～17時

※5月22日はビジネスデイになりますので、一般の方の入場はできません。

場 所：みやこめっせ（京都市勧業会館）

※詳細はBitSummit公式サイトにてご確認ください。

https://bitsummit.org/

【各出展作品】

＜デジタルゲーム部門＞

・ロボリウム

・Search for Vampires

・Trailizer

・PadPod

・WeGotSwallowed!

・ワイヤーワイパー

＜２D/３Dグラフィック部門＞

・PsyLive-サイライブ-

・Drowned Atavism-ドラウンドアダビズム-

・SILENT BARD-サイレントバード-

・Evil Snow White

・探海

【関連リンク】

総合情報学部デジタルゲーム学科特設サイト

https://www.osakac.ac.jp/special/dg/

「BitSummit特別講演」と新入生歓迎会を開催しました

https://www.osakac.ac.jp/project_now/1684

OECU eSports

https://www.osakac.ac.jp/esports/

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更

在籍者数：5,624名（2026年5月1日現在）