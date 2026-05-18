福岡おもちゃ美術館×グリーンコープ生協ふくおか　「親子でエンジョイしあわせ時間勉強室」を開講。遊び・絵本・アート体験を通して、親子の関わりを育む全10講座を開催！

認定NPO法人芸術と遊び創造協会親子でエンジョイしあわせ時間。

本講座は、芸術や遊び、おもちゃを通して子育て支援をおこなってきた福岡おもちゃ美術館と、わが子に安心・安全な食べものをたべさせたいという母親の願いから生まれたグリーンコープがタッグを組み、親子の豊かな時間づくりをサポートする取り組みで、講師には、保育・教育分野の専門家、テレビ出演経験のある精鋭の講師陣を迎え、家庭でも実践できる遊びや関わり方を紹介します。

今年度から福岡おもちゃ美術館が手掛けるあそび・まなび・つながる場「ことのはの杜」事業のひとつとして、「おもちゃ」「遊び」「絵本」「表現」「造形」などをテーマに、親子で楽しみながら学べる全10回の体験型プログラムを実施し、子どもの「できた！」に寄り添いながら、保護者自身もリラックスして参加できる“しあわせ時間”の創出を目指します。

参加無料で、参加者には福岡おもちゃ美術館の親子ペア特典券、ミュージアムショップAPTYの割引、グリーンコープ商品の試食、アンケート回答でグリーンコープ商品のプレゼントと嬉しい特典も！遊びと学びを通して、親も子どもも笑顔になれる勉強室をぜひお楽しみください。

「親子でエンジョイしあわせ時間勉強室」 開催概要

■開催時間 10:30～12:00

■会場 福岡おもちゃ美術館 森のセミナールーム（福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡1F）

■対象 子育て中の親子、保育士、子育て支援従事者など

■参加費 全講座無料

■定員 各講座 16組（先着順）

※ご参加いただける方には開催1週間前にご案内のメールをお送りいたします。

※複数お申込みも可能ですが、お申込み多数の場合は初めての参加の方を優先的にご案内いたします。

■主催 福岡おもちゃ美術館（認定NPO法人芸術と遊び創造協会）

■共催 グリーンコープ生活協同組合ふくおか

■講座一覧（全10講座）

6月19日（金）「親子のウェルビーイングを高めるおもちゃあそび」

おもちゃ遊びを通して、子どもの「好き！」を見つけながら、関わり方やおもちゃ選びのポイントを学びます。

講師：岡田 哲也（東京おもちゃ美術館ディレクター／京都女子大学非常勤講師／NHK Eテレ「まいにちスクスク」出演）

7月3日（金）「集中力を身につけるスキルトイ！好きを増やすためのアプローチ術」

けん玉やお手玉などを使い、遊びながら集中力を育む体験型講座です。

講師：多田 亮介（東京おもちゃ美術館ディレクター／ミュージアムショップ アプティ東京 副店長）

9月5日（土）「折り紙あそび はじめの一歩」

折り紙が苦手な方でも楽しめる、親子向け折り紙体験講座です。

講師：武田 真理恵（おもちゃコンサルタントマスター／元幼稚園教諭／TBS「マツコの知らない世界」出演／NHK「あさイチ」出演）

9月12日（土）「好きを見つける、子どもの興味関心に合わせたゲーム選び」

ボードゲームを通して、子どもの興味に合わせた遊び選びを学びます。

講師：多田 亮介

10月8日（木）「簡単！リサイクル手作りおもちゃの入門」

身近な素材を使った、親子で楽しめる手作りおもちゃ講座です。

講師：岡田 哲也

11月14日（土）「はじめてのアートあそび ～親子で楽しむ感触体験～」

絵の具や素材の感触を楽しみながら、自由な表現を体験します。

講師：杉本 綾子（芸術と遊び創造協会主任研究員／元保育園園長）

12月12日（土）「誰でもカンタン！積むだけじゃない積み木遊び！」

積み木遊びの多彩な楽しみ方を体験できる講座です。

講師：多田 亮介

2027年1月18日（月）「子どもの気持ちに気づく関わり方 ～絵本から育つ伝える力～」

絵本を通じて、子どもの気持ちに寄り添うコミュニケーションを学びます。

講師：杉本 綾子

2027年2月7日（日）「ココロを届ける 簡単ラッピング＆カード」

親子で楽しめるギフトラッピング体験講座です。

講師：武田 真理恵

2027年2月20日（土）「子どもと楽しむ手あそび、身体あそび」

触れ合い遊びを通して、親子のスキンシップを深めます。

講師：岡田 哲也

■WEBページ https://art-play.or.jp/ftm/news/news-4627/

■福岡おもちゃ美術館＜ことのはの杜＞

福岡おもちゃ美術館が手掛ける、あそび・まなび・つながる場「ことのはの杜」が、2026年4月より始動しました。

「ことのはの杜」では、あそびや“木育”をテーマにしたワークショップや講座をはじめ、福岡の伝統工芸に触れる体験型ワークショップなど、多彩なプログラムを展開。

地域文化やものづくりの魅力を次世代へつなぎながら、地域に開かれた“あそび・まなび・つながる場”として、多世代が交わり、新たなつながりが生まれる場を育んでまいります。

■お問い合わせ

認定NPO法人 芸術と遊び創造協会／福岡おもちゃ美術館

〒812-8627 福岡市博多区那珂6-23-1ららぽーと福岡 オーバルパーク

MAIL：fukuoka@art-play.or.jp

電話：092-558-1903