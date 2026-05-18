ソニー・ミュージックエンタテインメントとバンダイナムコグループ各社が共同で運営する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」の追加開催が決定！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩上敦宏、以下SME）は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント、株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンとともに、お客様がカスタマイズしたガンプラをスキャンし、3Dモデルデータを提供する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」*1を、「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて、期間限定で追加開催いたします。

「THE GUNDAM BASE TOKYO」に関しては5月30日（土）のサービス開始に先立ち、本日5月18日（月）15:00より、公式ホームページでの予約を開始します。

他拠点での開催も検討しておりますので続報をお待ちください。

本サービスは、ガンダムの様々なコンテンツを展開するバンダイナムコエンターテインメント、ガンプラの企画・開発・製造・販売を行い、また公式ガンプラ総合施設「THE GUNDAM BASE TOKYO」の運営者でもあるBANDAI SPIRITSを始めとするバンダイナムコグループ各社とSMEの協業のもとで実施するものです。

「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」は、お客様ご自身でカスタマイズしたガンプラを、SMEが開発を主導した高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS(R)（スキャノシス）」を用いてスキャンすることで、こだわりの微細な加工までも再現された高品位な3Dモデルデータを生成・提供するサービスです。

そして、デジタルコンテンツ*2を追加で購入することで、自身のガンプラの3Dモデルデータをもとにジオラマムービーを作成したり、アクションシミュレーターで自分のガンプラを自由に操作し、敵機を倒すスコアアタックに挑戦したりすることができます。

なお、2025年2月22日(土)～2025年4月27日(日)に「THE GUNDAM BASE FUKUOKA」（博多）、2025年11月15日(土)～12月14日(日)に「THE GUNDAM BASE TOKYO」(東京)で開催していたトライアルを利用したお客様も、デジタルコンテンツを購入することができます。

*1 本サービスは完全予約制、有料での提供を予定しております。なお予告なく内容を変更する場合がございますので、詳細はサービス公式ホームページをご確認ください。

*2 デジタルコンテンツは追加料金での提供を予定しております。

「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」サービス 概要

予約開始: 2026年5月18日（月）15時～

提供期間: 2026年5月30日（土）～ 2026年9月27日（日）

会場: THE GUNDAM BASE TOKYO （東京）

所在地：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

公式ホームページ：https://high-quality-gunpla-scan.com/ja/lp

公式Xアカウント: https://x.com/GunplaScan

高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS(R)」

SMEが主導して開発した高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS(R)」 。高精度なジオメトリ（形状）データと、高解像度なテクスチャ（色・質感）データを自動的に合成することで、ハイクオリティな3Dモデルデータ生成が可能です。

著作権表記

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日本語表示 (C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

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※画像素材を掲載・使用される際は、必ず上記の著作権表記を記載いただきますよう、お願いいたします。

※本ニュースリリースの情報は2026年5月18日（月）時点のものであり、各施策の名称や日程、内容等は、予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージを含みます。