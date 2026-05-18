「徳島市阿波おどり」に3年連続で協賛

Sansan株式会社

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げるSansan株式会社は、2026年8月11日（火）～15日（土）に開催される「徳島市阿波おどり」に、3年連続で協賛することをお知らせします。今年も有料演舞場「藍場浜演舞場」のネーミングライツを取得し、「Sansan藍場浜演舞場」として開設します。

Sansanは、創業当初より徳島県神山町にサテライトオフィスを開設しているほか、「神山まるごと高専」への支援を行うなど、徳島の地で多様な取り組みを重ねてきました。異なる地域の文化との出会いから発展してきたとされる徳島の伝統芸能・阿波おどりには、人と人をつなぎ、熱狂を生み出す力があります。その背景は、「出会いからイノベーションを生み出す」という私たちのミッションとも深く重なるものと考え、阿波おどりという文化そのものを継続的に支援していく方針のもと、今年も3年連続で協賛を決定しました。

■徳島市阿波おどり 協賛の背景

当社は2010年、サテライトオフィス「Sansan神山ラボ」を開設したことを皮切りに、神山まるごと高等専門学校の設立支援（※1）や、徳島大学発AIベンチャー「株式会社 言語理解研究所」のグループ化など、徳島県においてさまざまな取り組みを行ってきました。

阿波おどりは、かつて徳島の商人たちが行商を通じて各地の文化と出会い、発展してきたとされる伝統芸能です。出会いが新たな価値を生み、人と人を熱狂でつなぐ阿波おどりは、「出会いからイノベーションを生み出す」という当社が掲げるミッションと重なるものと捉えており、阿波おどりという文化そのものを継続的に支援していきたいと考えています。

2024年の初協賛（※2）以来、徳島だけでなく、本社移転の際に「渋谷阿波おどり powered by Sansan」（※3）を開催するなど阿波おどりを「出会いとにぎわいを生み出す場」と位置づけた施策を積み重ねてきました。

今年の徳島市阿波おどりでも、3年連続で「藍場浜演舞場」のネーミングライツを取得し、「Sansan藍場浜演舞場」と命名しました。開催期間中は、「Sansan藍場浜演舞場」を盛り上げる装飾などを行い、国内外から100万人を超える来場者数を誇るこの日本有数のイベントをサポートします。さらに、昨年に続き、期間中は当社のAXサービスのユーザーなどを招いた「Sansan Innovation Tour in 徳島」も実施予定で、ユーザーと地域のビジネス関係者の出会いを創出し徳島のビジネスの活性化にも貢献することを目指します。

■徳島市阿波おどり 開催概要

イベント名称：徳島市阿波おどり

日程：2026年8月11日（火）～15日（土）

URL：https://www.awaodorimirai.com/

■これまでの阿波おどり関連施策

・「渋谷阿波おどり powered by Sansan」の主催

本社移転先である渋谷サクラステージの本格開業を祝い、東急不動産株式会社と共同開催。徳島、高円寺、南越谷の日本三大阿波おどりが集結したほか、縁日やスタンプラリー、飲食店とのコラボレーション企画を実施し、当時として施設開業以来最大の集客を記録しました。

・「第66回東京高円寺阿波おどり」に協賛

都内最大級かつ日本三大阿波おどりの一つである東京高円寺阿波おどりに協賛し、当社サービスのユーザーを招待。バルーンアーチやフォトスポットの設置を行い会場の盛り上げをサポートしました。

※1：Sansan株式会社「神山まるごと高専設立支援室を設置」（2021年1月27日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2021/supportroom.html

※2：Sansan株式会社「Sansan、2024阿波おどりに協賛、『Sansan藍場浜演舞場』を設置」（2024年6月14日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2024/0614.html

※3：Sansan株式会社「Sansan、移転先の渋谷サクラステージの開業を祝い『渋谷阿波おどり』を開催」（2024年9月3日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2024/0903_03.html

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/