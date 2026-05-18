好評につき販売店舗拡大！ショートアニメ『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』BOUQUET ver.グッズ5月15日（金）より新たに3店舗で展開。

株式会社ディー・エル・イー(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下「DLE」）がアニメーション制作を担当する、ショートアニメ『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』(以下『藤丸立香はわからない』) のPOPUPSHOPが大盛況につき、販売店舗拡大を行い、新たにアニメ専門店や量販店にて、対象グッズの一般販売を開始いたします。

5月15日（金）取扱開始店舗

・eeoストア https://eeo.today/store/101/title/55

・アニメストアJP https://anime-store.jp/

・DLEオンラインショップ https://www.dle-shop.jp/

・ゲーマーズ https://www.gamers.co.jp/keyword/?kid=57567

■一般販売商品ラインナップ

【「Fate/Grand Order」とは】

アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリルスタンド(全8種) 各1,210円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. ぬいぐるみ(全2種) 各4,180円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリルキーホルダー(全8種) 各880円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. トレーディング缶バッジ(全8種) ※ランダム商品 1パック：495円(税込)1BOX(8パック入り)：3,960円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. 前髪クリップ(8種) 各770円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. マフラータオル 2,530円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. マグカップ 2,200円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. ダイカットステッカー(8種) 各550円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリル付きボールペン(8種) 各1,518円(税込)

「Fate/stay night」をはじめとする数多くの「Fate」シリーズのひとつとして2015年7月に始まった、TYPE-MOONが手掛けるスマートフォン向けRPG。

未来が失われた世界でプレイヤーはマスターとなり、英霊(サーヴァント)と呼ばれるキャラクターたちを従えて過去へ遡り、聖杯探索(グランドオーダー)と呼ばれる旅に出ることになる。

制作にはTYPE-MOON武内崇や奈須きのこをはじめとするクリエイター陣が参加し、さらに、作品を彩る豪華声優陣が集結！

メインストーリーに加え、サーヴァントごとに個別のストーリーがあり、500万字を超えるボリュームのシナリオが展開される。

公式HP：https://www.fate-go.jp/

【『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』とは】

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回される新感覚FGOショートギャグ！

WEBマガジン「TYPE-MOONコミックエース」にて連載中。

（漫画：槌田、原作：TYPE-MOON）

https://web-ace.jp/tmca/contents/2000027/

最新コミック第６巻が発売中！

人類最後のマスター「藤丸立香」。彼なくしては人理修復することはできなかっただろう。しかし、そんな彼にも欠点があった...。それは、素直すぎること！ 藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回されるドタバタコメディが登場！

※本作はFGO2部のネタバレを含みます。

■株式会社ディー・エル・イーとは

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。