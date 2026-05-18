和食さと 「初夏の北海道フェア食べ放題」が5/21(木)からスタート!!

SRSホールディングス株式会社

〈期間限定〉 2026年5月21日(木) ～7月8日(水)予定

■食べ放題コースに「初夏の北海道フェア食べ放題コース」が期間限定で登場!!!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、人気の３種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」、「すき焼き食べ放題：さとすき」そして「焼肉食べ放題：さと式焼肉」の各コースを販売しております。 そこに2026年5月21日(木)から、期間限定コース「初夏の北海道フェア食べ放題」が登場いたします。

和食さと「初夏の北海道フェア食べ放題」の3つのポイント！

(1) 北海道産のお造り3種類「帆立のお造り」「甘えびのお造り」「するめいかのお造り」が食べ放題で楽しめる!!

(2) 「帆立にぎり」や「いかの手巻き寿司」など、北海道産食材を楽しむ特別寿司を4種類ご用意！

(3) 揚げ物や丼メニューに〆の一品など、バラエティ豊富な逸品で北海道グルメを堪能できる！

(1) 北海道産のお造り3種類が食べ放題で楽しめる!!北海道産のお造り3種 上：「帆立のお造り」 右：「するめいかのお造り」 左：「甘えびのお造り」 ※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しております。

北海道産の海鮮食材を使用した「帆立のお造り」「甘えびのお造り」「するめいかのお造り」が全て食べ放題に。全てのメニューを全制覇するもよし、お好きなお造りを堪能するもよし！新鮮な魚介の旨味に舌鼓を打つこと間違いなしです。

(2)北海道産食材を楽しむ特別寿司を4種類ご用意！北海道の特別寿司4種 左上：「帆立炙りチーズにぎり」 右上：「いかの手巻き寿司」 右下：「炙り帆立にぎり」 左下：「帆立にぎり」

定番「帆立にぎり」の他、香ばしさがプラスされ旨味が増した「炙り帆立にぎり」に、濃厚なチーズが帆立と相性抜群な「帆立炙りチーズにぎり」、するめいかに いかの塩辛をトッピングした「いかの手巻き寿司」をご用意。ぷりぷり食感がおいしい帆立貝柱と、噛むほどに広がる甘みとコクが特徴のするめいか、濃厚な旨味がたまらない いかの塩辛を、特製のお寿司でご堪能ください！

(3)バラエティ豊富な逸品で北海道グルメを堪能できる！ほくほくの「きたあかり」を使った特別メニュー 上：「きたあかりと道産牛のコロッケ」 右：「きたあかりのポテトフライ」 左：「きたあかりのじゃがバター(いかの塩辛のせ)」北海道グルメがつまった丼メニュー 上：「ミニ帆立いくら丼」 右：「ミニ豚丼」 左：「ミニ北海海鮮ちらし」食べ放題の最後にぴったりな〆メニュー 右上：「ミニ帆立塩ラーメン」 左下：「ハーフサイズのスープカレー(小ごはん付)」デザートメニュー 「バスクチーズケーキ」

ホクホクとした食感が美味しい『きたあかり』を使用した「きたあかりのポテトフライ」「きたあかりと道産牛のコロッケ」や、道産豚肩ロースを甘辛く焼き上げた「ミニ豚丼」に、〆にぴったり「ミニ帆立塩ラーメン」、さらにはデザートメニューの「バスクチーズケーキ」など、バラエティ豊かな逸品メニューをご用意！お鍋や焼肉と一緒に、心ゆくまで北海道グルメをご堪能いただけます。

【コース概要】

■さと式焼肉 北海道＆牛＆豚プレミアムコース

大人お一人様 5,490円(税込6,039円)

■さとしゃぶ・さとすき 北海道＆牛＆豚プレミアムコース

大人お一人様 5,190円(税込5,709円)

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年5月21日(木)～7月8日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

※いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しております。

※一部北海道以外の産地の食材を使用しております。

■和食さとの人気の食べ放題コース

和食さとの食べ放題は、しゃぶしゃぶ/すき焼き/さと式焼肉が120分食べ放題の3つのコースをご用意しています。その中でも人気の「さとしゃぶ牛＆豚プレミアムコース」では、鍋食材やお寿司など一品料理を合わせて約100品以上が食べ放題です。さらに、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由に選んで食べ放題なところが人気のヒミツです。

自由に楽しめる和食さとの「食べ放題」で、家族や仲間と団らんの時間をお過ごしください。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

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