キッザニア東京・甲子園・福岡で、デジタルネイティブ世代のこども達に向け「安全なデジタルライフの知識」を学べる“サイバーセキュリティ”のイベントを開催

KCJ GROUP 株式会社

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、デジタルライフを守るサイバーセキュリティを築くパロアルトネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：アリイ ヒロシ、以下 パロアルトネットワークス）と共同し、こども達が安全なデジタルライフの知識を学べる「サイバーセキュリティ・ミッションラリー」（以下 本イベント）を開催いたします。

本イベントは、キッザニア東京（東京都江東区）、キッザニア甲子園（兵庫県西宮市）、キッザニア福岡（福岡県福岡市）にて、2026年6月19日（金）から6月25日（木）の7日間限定で行います。

「サイバーセキュリティ・ミッションラリー」キービジュアル

昨今、国内でのAI専用データセンター建設の活発化や生成AIの急速な普及により、社会を取り巻くデジタル環境は劇的な変化を遂げています。その一方で、インターネット犯罪やサイバー攻撃が多様化・巧妙化の一途をたどっており、次世代を担うこども達にとっても、正しいデジタルライフの知識を身につけることは自分自身を守るための喫緊の課題となっています。

本イベントでは、こども達にとって身近な存在となりつつあるインターネットの世界において正しい情報の使い方やルールを、３つのミッションを通じて楽しみながら学べる体験型イベントとして展開いたします。

KCJ GROUPは、本イベントを通じてこども達が、便利なデジタルライフを安全に過ごすための知識を学ぶとともに、将来のデジタル社会を支える技術者への関心を高めるきっかけとなることを願っています。

■イベント概要■

- イベント名： サイバーセキュリティ・ミッションラリー- 開催施設： キッザニア東京・キッザニア甲子園・キッザニア福岡- 開催期間： 2026年6月19日（金）～6月25日（木） ※各施設共通- 参加方法： 入場受付時にミッションラリーカードを受け取る- 参加内容： 施設内の3か所に掲示されるサイバーセキュリティに関したクイズに答え、全問正解する とプレゼントがもらえます。※プレゼントは数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

体験の様子（イメージ）

■パロアルトネットワークス について

https://www.paloaltonetworks.jp/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

https://www.kidzania.jp/