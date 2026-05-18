中・高生から、英語を学び直そうとしている大人にも！『TOEIC BRIDGE(R) L＆Rテストはじめてでも80点突破』好評重版

株式会社ナツメ社

実用書や語学書、児童書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『TOEIC BRIDGE(R) L＆Rテストはじめてでも80点突破』（https://amzn.asia/d/08ENuhHf）を好評重版、販売中です。

■TOEIC Bridge(R)L＆Rテストって？

TOEIC Bridge(R)L＆Rテストは、学生や英語初級者に向け開発された、TOEIC (R)L＆Rテストの入門編にあたるテストです。TOEIC (R)L＆Rテストに比べ、リスニングのスピードはゆっくりで、リーディングの英文は短く基礎的な単語が多いため、英語学習初・中級者が挑戦するのに適しています。自分の実力に合ったレベルから始めることで、モチベーションアップにもつながりますので、大人の学びなおしの方にもおすすめです。

■20日間で大幅得点アップ！「TOEIC Bridge(R)L＆Rテスト」の攻略本

本書はTOEIC(R)対策専門講師の早川先生がアドバイス。サンプル問題→CHECK!→力だめしの3stepを20日間で学習する構成なので、受検を決めてから取り組んでも間に合います。

リスニングパートの練習問題と、模擬試験のリスニング問題について、音声ダウンロードサービスを提供しています。2019年の発売よりご好評いただいており、このたび重版となりました。

【目次】

リスニング Part 1／画像選択問題

リスニング Part 2／応答問題

リスニング Part 3／会話問題

リスニング Part 4／説明文問題

リーディング Part 1／短文穴埋め問題

リーディング Part 2／長文穴埋め問題

リーディング Part 3／読解問題

模擬試験

【著者紹介】

早川 幸治（はやかわ こうじ）

ニックネームはJay。IT 企業(SE)から英語教育の世界へ転身し、ECCでの英会話講師を経て、現在は株式会社ラーニングコネクションズの代表として、TOEIC(R)テスト対策や英語学習法を指導。これまでに担当した企業は、全国で100社を超える。また 明海大学や桜美林大学、早稲田大学、明徳義塾高校などでも教えている。高校2年で英検4級不合格となり、その苦手意識を克服した経験から、学習者サポートにも力を入れている。著書は『TOEIC(R)テスト書き込みドリル』シリーズ(桐原書店)、『TOEICテスト出る語句1800+』(コスモピア)など30 冊以上。

【書籍情報】

『TOEIC BRIDGE(R) L＆Rテストはじめてでも80点突破』

著者：早川 幸治（はやかわ こうじ）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：A5判／248ページ／2色

発行：2020年6月17日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/08ENuhHf

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

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