大阪で大好評の『トランスフォーマー×電Q　POP UP SHOP』を2026年5月22日より東京の新宿マルイ メンでも開催決定！

株式会社コンテンツセブン

株式会社コンテンツセブン（本社 :東京都中央区、代表取締役社長 : 成七龍）は、変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』（発売元：株式会社タカラトミー）のグッズ販売イベント『トランスフォーマー×電Q POP UP SHOP』を東京の「新宿マルイ メン」にて開催します。

Z世代を中心に絶大な支持を得るイラストレーター、電Q氏の描き下ろしイラストを使用した新作グッズが登場！

デザイン性にこだわった、日常を彩るおしゃれなアパレルアイテムを中心に、ファン必見のラインナップを展開します。

『トランスフォーマー×電Q POP UP SHOP』開催概要

【開催期間】

2026年5月22日（金）～5月31日（日）

【開催場所】

新宿マルイ メン 8F イベントスペース

【販売ラインナップ】

【店頭ご購入特典】

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

『トランスフォーマー×電Q POP UP SHOP』にて、2,200円（税込）お買い上げごとに、先着でクリアカード（全10種）をランダムでプレゼント！

さらに、エポスカードをご利用またはご提示いただいた方には、イベントキービジュアルを使用した特製ポストカードをプレゼント！

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は一会計ごとの金額でのお渡しとなります。(レシート合算不可)

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

【エポスカード新規入会特典】

期間中、イベント会場にてエポスカードに新規ご入会いただいたお客さまにはイベントキービジュアルを使用した『特製 A1ポスター』をプレゼントいたします。

※特典は当イベント期間中に、当ショップにてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※お申込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※エポスカードのお申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申込みの際、顔写真付きの公的身分証明書をお持ちいただくとスムーズです。

※入会特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【開催情報】

『トランスフォーマー×電Q POPUP SHOP』

開催場所：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-16-4

新宿マルイ メン 8F イベントスペース

開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）

営業時間：11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

【イラストレーター】

[電 Q プロフィール]

80 年代 90 年代ポップカルチャーを題材にしたイラストを中心に制作していま

す。SNS で作品を発表するとともに、アパレルコラボや広告、MV のイラストな

ど幅広く活躍中。

名前の由来は江戸川乱歩の小説の作品名を２つくっつけて割って略したもの。

Instagram ＠denjinq

■『トランスフォーマー』とは

『トランスフォーマー』は、株式会社タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」＝『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットし、2023年8月にはシリーズ第7弾『トランスフォーマー／ビースト覚醒』が公開されました。 また2024年9月には新次元リアルCGムービー『トランスフォーマー／ONE』も日米同時公開されました。

現在では世界130以上の国と地域で7.3億個以上の販売実績（2025年2月時点）を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。

『トランスフォーマー』玩具公式HP：https://tf.takaratomy.co.jp/

(C) TOMY

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

■問い合わせ先

株式会社コンテンツセブン

E-mail：anime_favorite@contents7.co.jp