【徳島ガンバロウズ】李 逸安マネージャー兼通訳 契約満了のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

日頃より徳島ガンバロウズの報道に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

徳島ガンバロウズは、李 逸安マネージャー兼通訳との契約が2025-26シーズンをもって満了と

なりますのでお知らせいたします。

李 逸安 マネージャー兼通訳 YIAN LEE

■生年月日：1995年9月15日

■出身地 ：台湾

■経歴 ：中国文化大学

東京スポーツレクリエーション専門学校

2021-22 ライジングゼファーフクオカ マネージャー兼通訳

2022-23 ライジングゼファーフクオカ アシスタントマネージャー

2023-24 神戸ストークス マネージャー兼通訳

2024-25 徳島ガンバロウズ 通訳兼アシスタントマネージャー

2025- 徳島ガンバロウズ マネージャー兼通訳

李 逸安マネージャー兼通訳 コメント

リリースの通り､今季で徳島ガンバロウズを退団することになりました。

ガンバロウズに在籍していた2年間､ファン・ブースターの皆さんから沢山の愛をいただきました。

他のどの場所でも感じたことがないほど、皆さんの応援とご支援の熱さは、一生忘れることはあり

ません。

本当にありがとうございました。またどこかでお会いましょう！

臼木社長､チームスタッフ､フロントスタッフ､パートナーの皆さん､チームに色々なことをサポートし

ていただき心から感謝しています。

Let’s go Gambarous！

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。