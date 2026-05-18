AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業「さいたま市再エネ導入AIサポート」のサービス利用事業者を募集します

さいたま市



令和8年1月28日（水）にさいたま市と株式会社タンソーマンGXは、市内の事業者の再生可能エネルギーの導入を促進することを目的として 「AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業に係る協定書 」を締結しました。

協定に基づき、令和8年度から新たに、AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業 「さいたま市再エネ導入AIサポート 」を実施し、市内の事業者を対象にAIを活用したエネルギー使用状況の分析・診断サービスの提供による再生可能エネルギーの導入支援を行います。



事業開始に伴い、5月18日（月）から 、本事業で提供されるサービスの利用を希望する事業者（AI診断や見積取得等のサービスを利用する事業者）を募集します。

1.事業の概要

本事業は、さいたま市と協定を締結した株式会社タンソーマンGX（以下、支援事業者）が実施します。

支援事業者が、AIを活用したエネルギー使用状況の分析・診断サービス「デンキチェック」（以下 デンキチェック）を、当該サービスの提供を希望する事業者（以下、サービス利用事業者）に無償で提供します。

デンキチェックでは、簡易入力により、再生可能エネルギーの導入の適否、想定CO2削減効果、費用対効果（収支シミュレーション）、最適な導入手法（PPA/自己所有）を知ることができます。

また、電力アドバイザー・太陽光発電アドバイザーの資格を有している電気の専門コンシェルジュの無料相談などの伴走支援を受けることができます。



＜デンキチェックの主な機能＞

(1)無料簡易診断（1分完了）：建物条件に基づき、太陽光発電導入時の発電量・電気代削減効果・投資回収期間の目安を自動算出

(2)AI搭載の詳細診断：GPSマップで屋根の勾配・日射量・面積を自動判定し、より精緻なシミュレーションを実施

(3)複数社へ一括見積依頼：再エネ電力への切替や太陽光発電システム導入について、複数の会社から見積りを取得し、AIが分かりやすく比較

(4)補助金検索機能：太陽光発電・蓄電池・省エネ設備導入に活用できる補助金制度の検索

(5)専門家による無料相談：電力の専門家が伴走支援し、導入までをサポート

この事業を活用することで、事業者は専門的な知識が必要とされてきた電力プランの見直しや再エネ導入効果の試算を、AIを活用することで簡単に行うことができます。

また、本事業で見積を提供する施工事業者は、支援事業者が施工実績や経営状況等に関する事前審査を実施しているため、安心して検討いただくことができます。

2. サービス利用事業者の募集について

募集者数 100社（先着順）

募集期間 令和8年5月18日(月)から令和9年2月19日(金)まで

3. 申込方法

詳しくはこちら(https://denkicheck.jp/saitama-city)をご確認ください。

問い合わせ先

さいたま市ゼロカーボン推進戦略課

電話：048-829-1316

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！