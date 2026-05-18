愛犬に、甘酒を。国産無添加ドッグトリーツ「Barky Bites」から、犬用甘酒「Barky Amazake」が新登場！

■ 愛犬の夏の健康、ちゃんと対策できていますか？

株式会社Vis Creation

毎年夏が近づくたびに、多くの飼い主さんが頭を悩ませる「愛犬の熱中症・水分補給問題」。

その不安は、調査データにもはっきりと表れています。

82.9%の飼い主が「ペットの熱中症・脱水症が不安」と回答

出典：プレミアムウォーター株式会社調査

約8割以上の飼い主さんが強い不安を抱えている一方、水分補給の実態を深掘りすると、さらに気になるデータが浮かび上がります。

76.2%の飼い主が「愛犬に必要な1日の水分量を知らない」と回答

出典：プレミアムウォーター株式会社調査

「水はあげているつもりでも、実は足りていなかった」--そんな現実が浮かび上がります。

さらに、4頭に1頭の愛犬がすでに熱中症を経験しているというデータも。

24.3%の愛犬が熱中症にかかったことが「ある」と回答

出典：日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」調査

熱中症が起きた場面で最も多いのは「日中、散歩している時（44.3%）」、次いで「室内で過ごしている時（29.1%）」。屋外だけでなく、室内でも油断できない状況です。

こうした背景から、「ただ水を置く」だけでない、新しい水分・栄養補給の手段が求められていました。

■「Barky Amazake」とは

Barky Bitesが新たに開発した「Barky Amazake」は、犬のために作られた本格的なノンアルコール甘酒です。

人間の健康食として長年親しまれてきた甘酒の力を、愛犬にも。

有機玄米（国産）と有機米麹（国産）だけを原料に、砂糖・保存料・着色料は一切不使用。発酵の力を活かした、素材のそのままのやさしさが詰まった一品です。

「Barky Amazake」で手軽に美味しく、水分補給＋栄養補給のサポートができます。

Barky Amazake（110g）/ 600円

原材料：有機玄米（国産）、有機米麹（国産）

アルコール：不使用

添加物：保存料・着色料・砂糖 不使用

■ 成分表示

粗たんぱく質：1.6％以上

粗脂肪：0.7％以上

粗繊維：0.5％以下

粗灰分：0.1％以下

水分：84.1％以下

■ 3つのこだわりポイント

販売サイトはこちら :https://barkylife.jp/Barky Bitesの商品はオンラインで購入できます。現在、期間限定で合計4,000円（税込）以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施しております。

１. 有機素材へのこだわり

有機玄米・有機米麹のみを使用。農薬・化学肥料不使用の有機素材だから、デリケートな愛犬にも安心して与えられます。

２. 発酵の力で腸内環境をサポート

米麹の発酵によって生まれる酵素や栄養素が、愛犬の腸内環境を整えます。玄米由来のミネラルや食物繊維も豊富に含まれ、毎日の健康を内側からやさしくサポート。

３. 添加物ゼロ・ノンアルコール

砂糖・保存料・着色料は一切不使用。アルコールも含まないので、犬に安心して与えられます。シンプルな原材料だからこそ、食事に敏感な子にも取り入れやすい設計です。

■ こんな場面に

・️ フードのトッピングとして

いつものドライフードにかけるだけ。自然な甘みと香りで食いつきアップ。食欲が落ちているときにもおすすめです。

・️ 水分補給として

夏の散歩後や、なかなか水を飲まない愛犬に。そのままでも、水で薄めても。風味があるので自然と飲んでくれる子も多いです。

・️ 暑い季節の栄養補給サポートとして

食欲が落ちやすい夏場の栄養補給に。玄米由来のミネラル・栄養素を手軽に摂取できます。シニア犬の夏バテ対策としても活躍します。

■ 「Barky Bites」について

「Barky Bites」は、国産素材・無添加にこだわったドッグトリーツブランドです。

保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。遺伝子組み換え原料も使わず、消化のしやすさにも配慮した「お腹にやさしい」設計で、すべて日本国内製造で品質管理を徹底しています。

毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を。愛犬の健康を想う飼い主さんの気持ちに寄り添い続けるブランドです。

「愛犬に甘酒」--少し意外に思えるかもしれません。

でも、発酵の力、腸活の大切さは、人間も犬も変わりません。

Barky Amazakeは、「もっと愛犬の健康を、食から支えたい」というすべての飼い主さんへの、Barky Bitesからの新提案です。

ぜひ、この夏から愛犬の食卓に、甘酒を取り入れてみてください。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://doghuglife.com/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp