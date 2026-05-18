青木 保憲選手 契約継続(複数年)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、青木 保憲選手と2026-27シーズンの契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

なお、青木選手とは、今季2025-26シーズンより2年間の契約を締結しており、2026-27シーズンが2年契約の2年目となります。

青木 保憲(Yasunori Aoki)

□背番号：4

□ポジション：PG

□生年月日：1995年6月23日

□出身地：静岡県

□身長/体重：182cm/84kg

□経歴

(出身校)

筑波大学

(所属チーム)

2018 川崎ブレイブサンダース(特別指定選手)

2018-21 川崎ブレイブサンダース

2021-23 1月 広島ドラゴンフライズ

2023 1月-25 仙台89ERS

2025- 大阪エヴェッサ

□コメント

2026-27シーズンも大阪エヴェッサのユニフォームを着て、ヴェッサーの皆さんと共に闘えることを嬉しく思います。

来シーズンはB.PREMIER 初年度ということで、さまざまな困難や試練が待ち受けているかもしれませんが、プロセスを信じ、チームメイト、ヴェッサーの皆さんと団結して乗り越えていけると信じています。CS出場、その先の優勝を勝ち取れるよう日々を大事にして成長していきます。来シーズンもよろしくお願いします！

やったるで！

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com