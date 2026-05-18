落合守征デザインプロジェクトの落合守征氏が、空間デザイナーのための対話型イベント 「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」に登壇

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）が企画・運営する、空間デザインの未来を切り拓くクリエイターのための対話型イベント「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」の第16回に、株式会社落合守征デザインプロジェクトの落合守征氏の登壇が決定しました。

デザイナーズエッジは、空間設計デザイナーやデザイン業界を志す学生が、互いに刺激を与え合いながら成長を目指すイベントです。デザイナーズエッジの参加者＝“クリエイティブコミュニティ”は、「広がる視野・高まる視座・変わる視点」をコンセプトに、デザインの過去・現在・未来を多角的に追究し、新たな価値を創出することを目指します。

イベントは定期的に開催しており、デザイン業界の第一線で活躍するゲストを迎え、講演や交流を通じてリアルな経験や知見を共有したり、参加者同士が課題を共有したりすることで、成長へのヒントを得る場として好評をいただいています。

デザイナーズエッジ 公式サイト :https://event.union-tec.jp/home

2026年5月22日（金）18:00より開催する第16回「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」には、建築・空間・プロダクト・ブランドデザインを統合的に手がける、落合守征デザインプロジェクト代表の落合守征氏をゲストに迎えます。

落合氏は、場所や事業に内在する潜在価値を可視化しながら、文化性と事業性を高い次元で両立させた空間や体験価値を創出。コンセプト開発から設計、ブランディングまでを一貫して手がけ、その活動は80タイトルを超える主要な国際デザイン賞の受賞として結実するなど、国内外で高い評価を得ています。

当日は、落合氏が実践する独自の美意識と戦略性を融合させたデザインアプローチを軸に、建築・空間・ブランドを横断しながら新たな価値を生み出す思考や、人と社会、過去と未来のあいだに新たな関係を編み直し、持続的な価値ある風景を立ち上げていく発想について、幅広い視点からお話しいただく予定です。

「Designers Edge」は、領域を超えて活躍する若手・中堅クリエイターやデザイナーたちが交差し、学びと刺激が生まれるコミュニケーションの場です。ぜひご参加ください。

イベント概要・プログラム

第16回登壇者プロフィール

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/16[表: https://prtimes.jp/data/corp/31121/table/139_1_77286f6c0471c7d86a5429cf56a0de64.jpg?v=202605180351 ]イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/16落合 守征 | 株式会社 落合守征デザインプロジェクト

代表取締役 / 建築家・空間デザイナー

早稲田大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了

建築・空間・プロダクト・ブランドデザインを統合的に手掛けるデザインファーム。

場所や事業に内在する潜在価値を可視化しながら、文化性と事業性を高度に両立した空間および体験価値を創出しています。

コンセプト開発から設計、ブランディングまでを一貫して推進し、これまでの活動は80タイトルを超える主要な国際デザイン賞の受賞として国際的評価を獲得。

独自の美意識と戦略性を融合したデザインアプローチにより、人と社会、過去と未来の間に新たな関係を紡ぎ、持続的な価値ある風景を創出し続けています。

HP：https://moriyukiochiai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/moriyukiochiai/

受賞歴

iF Design Award(ドイツ)最高位金賞

Red Dot Design Award (ドイツ)

Architecture Master Prize (アメリカ）

German Design Award (ドイツ)

ニューヨークINTEROR DESIGN誌 Best of Year Award 部門最優秀賞

Restaurant & Bar Design Award(イギリス) 部門最優秀賞

SBID Design Award 商環境最優秀賞(イギリス）

FRAME Award (オランダ)

A ' Design Award (イタリア）

MUSE Design Award (アメリカ）

International Design Awards (アメリカ）

DNA Paris Design Awards( フランス )

Archdaily Building of the Year ( アメリカ )

Design for Asia Award (香港）

London International Creative Competition(イギリス ) 等、80タイトル受賞

これまでのイベントレポート

ユニオンテック株式会社について

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/16- 第6回：小さなアイデアが世界へ繋がる。“規模ではなく熱量”のデザイン哲学(https://www.union-tec.jp/contents/interview/61/)（講師：G ARCHITECTS STUDIO 代表 田中亮平氏）- 第7回：日本一の木造高層建築「銀座高木ビル」に込められた“都市の雑居性”とは？未来を変える建築の視点 (https://www.union-tec.jp/contents/interview/62/)（講師：株式会社山路哲生建築設計事務所・山路哲生氏）- 第8回：「小さな建築に、確かな思想を込めて」──“制約の中で生まれる創造”(https://www.union-tec.jp/contents/interview/71/)（講師：株式会社坪井建築設計事務所・坪井秀矩氏）- 第9回： 組織を飛び越え共感を空間に変える、これからの建築家のかたち(https://www.union-tec.jp/contents/interview/77/)（講師：株式会社中山佳子設計企画 代表取締役 中山佳子氏）- 第11回：展示デザイナー・丹青社 田中利岳氏が読み解く、空間と時間の「タイムスケープ」。(https://www.union-tec.jp/contents/interview/93/)（講師：株式会社丹青社 シニアクリエイティブエキスパート・田中利岳 氏）

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」を展開。2025年12月に「UT101」を掲げ、"101人の事業責任者創出"を中期ターゲットに事業展開中。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

URL ｜

コーポレート https://www.union-tec.jp/

ユニオンテックの事業一覧 https://www.union-tec.jp/service/

オフィスサービスサイト https://service.union-tec.jp/

クリニックサービスサイト https://clinic.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT） https://www.cg.union-tec.jp/

アートの販売 https://mktg.union-tec.jp/art