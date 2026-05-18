坂本 聖芽選手 契約継続(複数年)のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、坂本 聖芽選手と2026-27シーズンの契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。

なお、坂本選手とは、今季2025-26シーズンより2年間の契約を締結しており、2026-27シーズンが2年契約の2年目となります。

坂本 聖芽(Seiga Sakamoto)

□背番号：60

□ポジション：PG / SG

□生年月日：1999年9月13日

□出身地：群馬県

□身長/体重：182cm/82kg

□経歴

(出身校)

東海大学

(所属チーム)

2021-22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(特別指定選手)

2022-25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2025- 大阪エヴェッサ

□コメント

B.PREMIER 開幕となる節目のシーズンも、大阪エヴェッサの一員として闘えることを光栄に思います。

今シーズン感じた手応えと悔しさを糧に、次こそは皆さまに結果で恩返しができるよう、誰よりもDOG FIGHTしていきます。

引き続き、熱い応援をよろしくお願いします！

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com