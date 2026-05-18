坂本 聖芽選手 契約継続(複数年)のお知らせ

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ヒューマンプランニング株式会社


このたび、大阪エヴェッサでは、坂本 聖芽選手と2026-27シーズンの契約が基本合意に達しましたことをお知らせします。


なお、坂本選手とは、今季2025-26シーズンより2年間の契約を締結しており、2026-27シーズンが2年契約の2年目となります。







坂本 聖芽(Seiga Sakamoto)


□背番号：60


□ポジション：PG / SG


□生年月日：1999年9月13日


□出身地：群馬県


□身長/体重：182cm/82kg


□経歴


(出身校)


東海大学


(所属チーム)


2021-22　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(特別指定選手)


2022-25　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ


2025-　　 大阪エヴェッサ




□コメント


B.PREMIER 開幕となる節目のシーズンも、大阪エヴェッサの一員として闘えることを光栄に思います。


今シーズン感じた手応えと悔しさを糧に、次こそは皆さまに結果で恩返しができるよう、誰よりもDOG FIGHTしていきます。


引き続き、熱い応援をよろしくお願いします！





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