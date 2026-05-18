熱中症による救急搬送者数が初の10万人超え猛暑時代の夏イベントに屋内で楽しむ″インドア・ビアガーデン″を提案

株式会社あどばる

首都圏を中心に300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、自社が運営するレンタルスペース予約サイト「TIME SHARING（タイムシェアリング）」のイベントスペース「グレイドパーク」にて、2026年5月より夏季限定の「室内ビアガーデンプラン」を開始いたします。本企画は、屋内貸切スペースでビアガーデン気分を楽しめる夏季限定の"インドア・ビアガーデン"企画です。

室内ビアガーデンプラン詳細

総務省消防庁によると、2025年5月～9月の全国における熱中症による救急搬送人員は100,510人となりました。同庁は、2025年の搬送人員が過去最多だったと発表しています※。猛暑が続く近年、飲食・イベントシーンでは、屋外の開放感を楽しみながらも、暑さや天候に左右されにくい快適な空間を求めるニーズが高まっています。

こうした背景を受け、株式会社あどばるでは、空調の効いた屋内貸切スペースでビアガーデン気分を楽しめる「室内ビアガーデンプラン」を開始します。雨の日や猛暑日でも、天候に左右されず開催できる新しい夏の過ごし方を提案します。

※出典：総務省消防庁「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」

｜12種のビールカクテルと、フード7品を用意

ドリンクは定番のシャンディガフをはじめ、コーラ割りのディーゼル、赤・白ワイン割りのビアスプリッツァー、カシス・カンパリ・ジン・テキーラを使ったカクテルなど全12種を通常メニューに追加提供します。ビールが得意でない方も楽しみやすいラインナップです。

フードは、夏祭りを思わせるくるくるウインナーややきそばに加え、ピンチョスやピクルスなどパーティーでつまみやすいメニューを組み合わせた全7品を用意します。社内懇親会やカジュアルな交流会でも、気軽に味わえる内容です。

｜実施概要

室内ビアガーデンイメージビアガーデンの定番 くるくるウィンナーもご用意[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39049/table/22_1_b916d73d3493f106f6378d0fc65ff310.jpg?v=202605180351 ]

※提供メニューは会場により異なる場合があります。

※アルコールの提供を含むため、20歳未満の方はご利用いただけません。

※内容は予告なく変更・終了する場合があります。

｜貸切だから、法人宴会・懇親会にも使いやすい

TIME SHARING・グレイドパークは、駅近の好立地にある屋内貸切スペースです。屋外会場と異なり、雨天・猛暑日でも予定通り開催でき、周囲を気にせず楽しめる点が法人利用に適しています。社内懇親会、暑気払い、納涼会、交流会など、夏の集まりをまるごとサポートします。

TIME SHARING：https://time-sharing.jp/(https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_beergarden)

会社概要

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39049/table/22_2_e67c0c304547bcacca527b40d5323710.jpg?v=202605180351 ]

株式会社あどばる

広報担当：村山

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