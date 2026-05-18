【塩・塩分に関する調査】塩・塩分のイメージは「高血圧になりやすい」が7割弱で最多。摂取量や頻度に気を付けている人は6割弱

マイボイスコム株式会社

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■塩・塩分のイメージは「高血圧になりやすい」が7割弱で最多。「健康に良くない」「熱中症対策によい」「食品保存に適している」が各30％台で続く

■塩・塩分の摂取量や頻度に気を付けている人は6割弱。気を付けていることは「塩分の多い食品・料理は摂りすぎない」が5割弱、「薄味のものを食べるよう心がける」が3割

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、6回目となる『塩・塩分』に関するインターネット調査を2026年4月1日～7日に実施しました。

塩・塩分のイメージや気を付けていること、減塩商品の利用状況などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1775_1_6cee0754c461eebdf00cd63a0b7bf84c.jpg?v=202605180351 ]◆塩・塩分のイメージ

塩・塩分のイメージは（複数回答）、「高血圧になりやすい」が69.3％が最も多くなっています。「健康に良くない」「熱中症対策によい」「食品保存に適している」が各30％台で続きます。

「熱中症対策によい」は女性、「食品保存に適している」「お清め」「腎臓疾患になりやすい」は女性高年代層で高くなっています。「高血圧になりやすい」は高年代層で比率が高く、年代差が大きくなっています。

※時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆塩・塩分の摂取量や頻度に気を付ける度合

塩・塩分の摂取量や頻度に気を付けている人は、「気を付けている」「やや気を付けている」を合わせて6割弱です。男性70代や女性60・70代で比率が高く、70代では「気を付けている」と回答した人が3割を超えます。

◆塩・塩分の摂取について気を付けていること

塩・塩分の摂取について気を付けていることは（複数回答）、「塩分の多い食品・料理は摂りすぎない」が46.5％、「薄味のものを食べるよう心がける」が30.2％、「調味料をなるべくかけない、かけすぎない」「減塩をうたった商品を選ぶ」「だしなどで、うまみ成分を生かし、減塩する」が各20％台です。

女性で比率が高い項目が多く、「天然塩・自然塩を摂取する」「薄味のものを食べるよう心がける」「調味料をなるべくかけない、かけすぎない」「だしなどで、うまみ成分を生かし、減塩する」「汁物は具だくさんのものにし汁を減らす」などは男女差が大きくなっています。

30～40代では「塩分の多い食品・料理は摂りすぎない」の比率が全体よりやや低く、特に男性30～40代でその低さが顕著です。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆自宅で使う塩の種類

自宅で使う塩の種類は（複数回答）、「食塩」が58.8％、「自然塩、天然塩など」が41.2％、「食卓塩、クッキングソルト」が30.7％です。

「自然塩、天然塩など」は女性で比率が高く、女性60～70代では6割前後で最も多くなっています。

◆購入・利用している減塩商品

現在購入・利用している減塩商品がある人は5割強です。

購入・利用しているものは（複数回答）、「しょうゆ」が36.4％、「みそ」が22.2％、「しお」が11.9％、「漬物、梅干しなど」「だしつゆ・めんつゆ」が各1割弱となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆塩分の摂取や塩の選び方などで気を付けていること（全4,107件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1775_2_5ff8ba4932794212390776d41d5777d6.jpg?v=202605180351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1775_3_f435b69bdba97c179c118fbcba1fac58.jpg?v=202605180351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

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