プレミアムカード会員限定ライブ「JCB THE LIVE」を11月に開催

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、JCBオリジナルシリーズ（以下、OS）会員様向けに、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における体験の充実を目的とした新サービス提供に向けた取り組みを開始しています。

その取り組みの一環として、2026年11月25日（水）にJCB主催音楽ライブイベント「JCB THE LIVE」を開催します。

本イベントには、2026年5月18日(月)よりJCBザ・クラス、およびOSプレミアムカード(※)会員様を対象に実施するキャンペーンに当選された方をご招待します。

(※)「JCBプラチナ」「JCBゴールド ザ・プレミア」「JCBゴールド」を指します

「JCB THE LIVE」について

「JCB THE LIVE」は、JCBザ・クラス、およびOSプレミアムカードをお持ちの方に、特別な時間を体験いただくことを目的として、ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、社長兼最高経営責任者：藤倉 尚、以下：ユニバーサル ミュージック）の協力のもと企画を進めています。

本イベントでは、イベント全体の世界観を表すキーメッセージとして「世界に誇る、日本の洗練。静けさの奥で、感情がひらく。」を掲げ、上質な音楽体験および会場演出の設計を行っています。

「JCB THE LIVE」は、JR東日本高輪ゲートウェイ駅直結の複合型ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」内のBox1000にて11月25日(水)に開催いたします。ステージ全面にLEDが設置された最新のシアター空間で、全3組のアーティストによる演奏が行われます。

【イベント概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1396_1_e848c9818f6fa2390e9a3c42913672ed.jpg?v=202605180351 ]

KIRINJIについて

堀込高樹によるソロプロジェクト。

1996年に堀込高樹・泰行兄弟で「キリンジ」を結成し、2013年に堀込泰行が脱退後、新メンバーを迎えたバンド体制「KIRINJI」を経て、2021年より現在のソロプロジェクト体制で活動中。

進化し続けるサウンドと独自の詞世界で、世代や国境を越えて幅広い支持を集める。

2026年1月9日にニューアルバム『TOWN BEAT』をリリース。1月12日から福岡・愛知・大阪・東京を巡るバンド編成でのライブツアーを開催、NHKホールを含む全公演がソールドアウト。

47都道府県を巡る弾き語りツアー、アジア各国でのフェス出演やワンマンライブなど国内外において精力的な活動を行っている

「JCB THE LIVE」招待キャンペーンについて

以下の条件を満たした方を対象に、先着または抽選で「JCB THE LIVE」にご招待するキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1396_2_7811d17a8ed4adcad7c8b37d52cca664.jpg?v=202605180351 ]

【先着】期間中に新規でJCBプラチナにご入会の方

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1396_3_6908c33dd0a4fdde624d850e7394efdb.jpg?v=202605180351 ]

【抽選】JCBザ・クラス、およびOSプレミアムカードをお持ちのすべての方

JCBオリジナルシリーズにおける今後の取り組みについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1396_4_34779ad0d3c5098ed75b83c651d1e849.jpg?v=202605180351 ]

JCBオリジナルシリーズでは、会員の皆さま一人ひとりの“好きなこと”に寄り添うカードを目指し、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における提供コンテンツや特典の幅を広げ、サービス強化に取り組んでいく予定です。こうした取り組みを通じて、お客様の記憶に深く刻まれる“特別な体験”をお届けし、皆さまにとって魅力ある体験を継続的に届けてまいります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1396-d93c47fdbc00017722418db72940f3f9.pdf