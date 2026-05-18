ORICO 10-in-1 デュアルM.2 SSD RAIDハブを発表 💾 最大16TB拡張・10Gbps・4K出力・3種類RAIDを1台に集約

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深圳市奥睿科电子商务有限公司




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🔌 10-in-1 オールインワンハブ


Macの限られた接続性を拡張する豊富なポートを搭載：


USB-A 3.2：10Gbps


USB-A 3.0：5Gbps


USB-C 3.2：10Gbps


SD/TFカードリーダー：3.0規格


ギガビット有線LAN：RJ45


HDMI：4K@60Hz


PD充電：60W


DC電源ポート


3.5mmオーディオ端子：入出力対応




💾 デュアルドライブ拡張センター


M.2スロットを2基搭載（2280サイズ）


対応SSD：NVMe / SATA SSD


各スロット最大8TB、合計最大16TB


Mac Studio・MacBook Pro・Mac miniのストレージ拡張に最適




🛡️ 3種類のRAIDモード＆データ保護


ハードウェアRAIDに対応：


RAID 0：データ処理速度を大幅向上


RAID 1：即時バックアップを作成、安全性を確保


PMモード：各ドライブを独立して使用


さらにオフラインクローン機能も搭載。プロユーザーに最適な性能と信頼性を提供します。




🌬️ スマート冷却＆アルミデザイン


高耐久のフルアルミ合金ボディ：Apple製品に調和する美しいデザイン


50℃で自動作動するスマート温度制御ファン


側面通気口でエアフローを最適化


高負荷時でも安定した冷却性能を維持し、Macと同等の信頼性を提供します。




🔧 工具不要の簡単取付＆高い互換性


内部：M.2 SSD用スナップロック構造


外部：マグネット式カバー


工具不要でドライブの装着・取り外しが可能


対応OS：Windows / macOS


ディスプレイ：HDMI経由でDPまたはUSB-C接続のディスプレイに対応