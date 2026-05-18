ORICO 10-in-1 デュアルM.2 SSD RAIDハブを発表 💾 最大16TB拡張・10Gbps・4K出力・3種類RAIDを1台に集約
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ORICO 10in1 Mac Mini M4/M4 Pro 専用 ドッキングステーションをAmazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32)
🔌 10-in-1 オールインワンハブ
Macの限られた接続性を拡張する豊富なポートを搭載：
USB-A 3.2：10Gbps
USB-A 3.0：5Gbps
USB-C 3.2：10Gbps
SD/TFカードリーダー：3.0規格
ギガビット有線LAN：RJ45
HDMI：4K@60Hz
PD充電：60W
DC電源ポート
3.5mmオーディオ端子：入出力対応
💾 デュアルドライブ拡張センター
M.2スロットを2基搭載（2280サイズ）
対応SSD：NVMe / SATA SSD
各スロット最大8TB、合計最大16TB
Mac Studio・MacBook Pro・Mac miniのストレージ拡張に最適
🛡️ 3種類のRAIDモード＆データ保護
ハードウェアRAIDに対応：
RAID 0：データ処理速度を大幅向上
RAID 1：即時バックアップを作成、安全性を確保
PMモード：各ドライブを独立して使用
さらにオフラインクローン機能も搭載。プロユーザーに最適な性能と信頼性を提供します。
🌬️ スマート冷却＆アルミデザイン
高耐久のフルアルミ合金ボディ：Apple製品に調和する美しいデザイン
50℃で自動作動するスマート温度制御ファン
側面通気口でエアフローを最適化
高負荷時でも安定した冷却性能を維持し、Macと同等の信頼性を提供します。
🔧 工具不要の簡単取付＆高い互換性
内部：M.2 SSD用スナップロック構造
外部：マグネット式カバー
工具不要でドライブの装着・取り外しが可能
対応OS：Windows / macOS
ディスプレイ：HDMI経由でDPまたはUSB-C接続のディスプレイに対応