ORICO 10-in-1 デュアルM.2 SSD RAIDハブを発表 💾 最大16TB拡張・10Gbps・4K出力・3種類RAIDを1台に集約

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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ORICO 10in1 Mac Mini M4/M4 Pro 専用 ドッキングステーションをAmazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8LGV32)

🔌 10-in-1 オールインワンハブ

Macの限られた接続性を拡張する豊富なポートを搭載：

USB-A 3.2：10Gbps

USB-A 3.0：5Gbps

USB-C 3.2：10Gbps

SD/TFカードリーダー：3.0規格

ギガビット有線LAN：RJ45

HDMI：4K@60Hz

PD充電：60W

DC電源ポート

3.5mmオーディオ端子：入出力対応

💾 デュアルドライブ拡張センター

M.2スロットを2基搭載（2280サイズ）

対応SSD：NVMe / SATA SSD

各スロット最大8TB、合計最大16TB

Mac Studio・MacBook Pro・Mac miniのストレージ拡張に最適

🛡️ 3種類のRAIDモード＆データ保護

ハードウェアRAIDに対応：

RAID 0：データ処理速度を大幅向上

RAID 1：即時バックアップを作成、安全性を確保

PMモード：各ドライブを独立して使用

さらにオフラインクローン機能も搭載。プロユーザーに最適な性能と信頼性を提供します。

🌬️ スマート冷却＆アルミデザイン

高耐久のフルアルミ合金ボディ：Apple製品に調和する美しいデザイン

50℃で自動作動するスマート温度制御ファン

側面通気口でエアフローを最適化

高負荷時でも安定した冷却性能を維持し、Macと同等の信頼性を提供します。

🔧 工具不要の簡単取付＆高い互換性

内部：M.2 SSD用スナップロック構造

外部：マグネット式カバー

工具不要でドライブの装着・取り外しが可能

対応OS：Windows / macOS

ディスプレイ：HDMI経由でDPまたはUSB-C接続のディスプレイに対応