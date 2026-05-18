東京ドームシティに、ジャンルの垣根を超えたホラーイベント登場『東京ホラー特区!!2026』　2026年9月開催決定！キービジュアルは、世界的アーティスト・天野喜孝氏による描き下ろしが決定

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）のプリズムホールでは、2026年9月11日（金）～13日（日）の3日間、あらゆる「ホラー」が一堂に会するイベント『東京ホラー特区!!2026』を開催します。

本イベントは「Dive into Horror（恐怖解放区へ、ダイブせよ！）」をテーマに、映画、ドラマ、ゲーム、コミック、アートといったジャンルを横断し、国内外のホラー作品やクリエイターたちが東京ドームシティに集結します。会場では、ここでしか手に入らない限定アイテムやホラー関連のグッズが揃う物販・体験ブースに加え、豪華ゲストによるトークステージを実施。さらに、ホラーゲームを網羅した「日本ホラーゲーム大賞」も新たに立ち上げます。ホラーを“見て・知って・楽しむ”というこれまでにない体験を通じ、ホラー初心者から熱心なファンまでが自分だけの「お気に入り」を発見できる、特別な3日間をお届けします。

また、この度、本イベントのキービジュアルを世界的に活躍する天野喜孝氏が手掛けることが決定しました。数多くの作品を生み出してきた天野氏による「ホラー」をテーマとした新たな作品にぜひご期待ください。

詳細は決定次第お知らせしますので、続報を楽しみにお待ちください。

【開催概要】

■タイトル：『東京ホラー特区!!2026』

■開催日：2026年9月11日(金)～13日(日)

■時間：9月11日（金）11:30～19:00／12日（土）10:30～19:00／13日（日）10:30～18:00

※最終入場は閉館の30分前まで

■場所：プリズムホール（東京ドームシティ）

■チケット発売：6月中旬予定

■主催：東京ホラー特区!!2026実行委員会

■公式サイト：https://www.event-td.com/horror-tokk/

■公式X：https://x.com/tokyohorrortokk

■お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999（受付：10:00～17:00）

＜主な内容＞

・日本ホラーゲーム大賞2026 produced by 百室、東京ホラー特区!!︎ インディーホラーゲームアワード 2026同時開催

・ホラーグッズの物販や体験ブース

・豪華ゲストやクリエイターらによるトークイベント

・豪華ゲストによる撮影会、サイン会 など

＜キービジュアルアーティスト＞

天野喜孝：アーティスト

略歴

1967年、アニメーション製作会社タツノコプロダクションに入社

天野嘉孝名義で『タイムボカン』等のアニメのキャラクターデザインを手掛ける。

1982年独立

1987年より『ファイナルファンタジー』シリーズのキャラクターデザインを担当。世界的な評価を得て、ビジュアルデザインの第一人者としての地位を確立した。

その独特な芸術性は『吸血鬼ハンターD』、『やさいのようせい N.Y.SALAD』、『ZAN』、『DEVA・ZAN』などの作品に反映されている。彼のイラストや画集は世界各国で出版され、今もなお世界中のファンにインスピレーションを与え続けている。

受賞歴

1983年～1986年第14-17回星雲賞

2000年アイズナー賞："THE SANDMAN：The Dream Hunters"（ニール・ゲイマンとのコラボレーション）

2000年ドラゴン・コン賞、ジュリー賞

2007年第38回星雲賞

2018年インクポット賞（コミコン 2018）

※内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式サイトをご確認ください。