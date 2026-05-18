株式会社AUNが展開する審査制インフルエンサーコミュニティ「HABATAKI」、SNSクリエイター交流イベントを開催

株式会社AUN

SNSマーケティング支援を手掛ける株式会社AUN（本社：大阪府、代表取締役：河口大雅）は、同社が展開する審査制インフルエンサーコミュニティ「HABATAKI」において、SNS発信をテーマとしたクリエイター交流イベントを開催したことをお知らせいたします。

HABATAKIクリエイター交流イベントについて

今回開催したSNSクリエイター交流イベントでは、Instagram・TikTok・YouTube Shortsなどを中心としたSNS発信について、参加者同士による情報交換やコミュニケーションを実施しました。

イベント内では、

・SNS発信に関する最新トレンドの共有

・ショート動画市場に関する情報交換

・コンテンツ制作に関する意見交換

・日々の発信活動に関するディスカッション

・SNSを活用したクリエイティブ表現についての交流

などをテーマに、参加者同士によるディスカッションや情報交換が行われました。

交流イベント実施の背景

近年、SNSは単なるコミュニケーションツールに留まらず、個人の情報発信やクリエイター活動、ブランド構築においても重要な役割を担っています。

特にInstagramやTikTok、YouTube Shortsを中心としたショート動画市場の拡大や、クリエイターエコノミーの成長により、SNSを活用した発信活動への関心は年々高まっています。

しかし、SNS発信に取り組む人々がリアルな場で交流し、情報共有を行う機会は限られており、発信活動に関する悩みやアイデアを共有できるコミュニティの重要性も高まっています。

「HABATAKI」では、SNS時代における新しい発信者やクリエイターを創出することを目的として、SNS発信に関するコミュニティ活動や交流イベントなどを継続的に実施しています。

HABATAKIとは

「HABATAKI」は、株式会社AUNが展開する、次世代インフルエンサーやクリエイターの発掘・育成を目的とした審査制コミュニティです。

SNS時代における新しい発信者の可能性に着目し、これからSNS発信に挑戦したい人や、クリエイター活動に取り組みたい人々、SNS発信活動をさらに広げたい活動者を対象に、次世代クリエイターの発掘・育成を目的とした活動を継続的に実施しています。

HABATAKI公式サイト(https://habataki.site/)

会社概要

会社名：株式会社AUN

代表者：河口大雅

所在地：大阪府大阪市中央区道修町4-1-1 武田御堂筋ビル2F

事業概要：SNSマーケティング支援事業、インフルエンサーマッチング事業、クリエイター支援事業

会社ホームページ：https://aun-company.info(https://aun-company.info/)