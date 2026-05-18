公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）では「健康ぷらざ」や「健康ぷらざPlus」などを通じて、健康に関する様々な情報を提供していますがこの度、「健康ぷらざ」の最新号が完成し、5月18日から公式ホームページで公開しました。

最新号はこちらから :https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/602.pdf

最新号では「大人のあせも」を取り上げています。「あせも」というとお子さんの病気と思われがちですが、大人にもよく見られ、熱中症のリスクを高める恐れもあることから、注意が必要です。

今号ではそんな「あせも」について、室田浩之長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学教授が原因や症状、注意点、セルフケアと治療法について分かりやすく解説するとともに、「痛みがある」「じゅくじゅくしてきた」などの異常がある場合には皮膚科専門医への受診を呼び掛けています。

日本医師会では「今年も猛暑が予想されますが、ぜひ、ご一読いただき、熱中症ばかりでなく、『あせも』にもご注意願いたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



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