ダーマコスメブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、夏の肌悩みに寄り添うオンライン限定『パックもりもりセット』がQoo10にて数量限定で発売！

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L&P Cosmetic Co., Ltd.


韓国で15年連続売上No.1*¹を誇るダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」から、夏の肌悩みに寄り添う『パックもりもりセット』が、2026年5月29日（金）よりQoo10にて数量限定で発売いたします。



本商品は、“今日の肌は何色の気分？”というキャッチコピーのもと、ロングセラーアイテム『エッセンシャルマスク』シリーズから、夏特有の肌悩みに寄り添う5種類の成分を厳選して詰め込んだスペシャル企画セットです。



「マデカッソシド*²」「PDRN*³」「ティーツリー*⁴」「コラーゲン*⁵」「ビタミンC*⁶」の人気成分5種が、各10枚ずつ入った50枚入り大容量セットで、紫外線や冷房などによる乾燥、べたつきなど、季節ならではの“夏バテ肌”に1日1パックで集中的にアプローチ。



「今日はしっかり保湿したい」「日差しを浴びた肌に、ひんやり心地よいうるおいを与えたい 」「肌を健やかに保ちたい」など、その日の肌のコンデションに合わせて選べるのが特徴で、毎日のスキンケアタイムをより楽しく彩ります。



また、夏の夜空に色鮮やかに咲く大輪の花火をモチーフにした華やかな限定パッケージで、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもおすすめです。



累計販売数量33億枚*⁷を突破し、長年愛され続ける『エッセンシャルマスク』シリーズの魅力がたっぷり詰まった『パックもりもりセット』で、肌も心もうるおいに満たされる贅沢なサマーケアをお楽しみください。


■『パックもりもりセット』詳細




マデカッソシド*²


エッセンシャルマスク


ブレミッシュリペア※




純度98％*⁸マデカッソシド*²を配合。


乾燥によりくすんだ肌にたっぷりのうるおいを与え


しっとりすこやかな明るい印象の素肌へ。









ローゼPDRN*³


エッセンシャルマスク


ヘルシーグロウ※




純度99％*⁸イギリス産ローズ由来のPDRN*³配合。


動物性よりも250倍小さい植物性PDRN*³が、乾燥による


ツヤ不足や毛穴悩み*⁹をケアしキメを整え、


なめらかで引き締まったツヤ肌へ。









ティーツリー*⁴


エッセンシャルマスク


カーミングモイスチャー※




純度99％*⁸低分子ティーツリー*⁴配合。


乾燥などの外部刺激により敏感になった肌の


油水分バランス*¹⁰を整え、肌を健やかに保つ。









コラーゲン*⁵


エッセンシャルマスク


コアファーミング※




純度98％*⁸低分子ヴィーガン*¹¹コラーゲン*⁵配合。


ハリや弾力が不足してツヤのない肌にアプローチし、


ふっくら弾むようなハリ肌へ。









ビタミンC*⁶


エッセンシャルマスク


クリアトーニング※




純度99％*⁸イギリス産ピュアビタミンC*⁶配合。


乾燥によりツヤが失われ、どんよりした肌に水分を補給し


パッと明るい透明感*¹²のある肌へ。








【選べるスペシャルGIFT】


日焼けや乾燥による毛穴の目立ち*⁹など、肌悩みに合わせて選べるQoo10公式ショップ限定スペシャル特典付き。数量限定、無くなり次第終了となりますので、お早めにご確認ください。



パックもりもりセット



発売日：2026年5月29日（金）


セット内容：


１. マデカッソシド*² エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア※


２. ローゼ PDRN*³ エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ※


３. ティーツリー*⁴ エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー※


４. コラーゲン*⁵ エッセンシャルマスク コアファーミング※


５. ビタミンC*⁶ エッセンシャルマスク クリアトーニング※


容量：50枚（各 10枚入　※1枚 24ml）



■OUR SOLUTION, FOR ALL「MEDIHEAL（メディヒール）」

すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように私たちは研究し続けます。


韓国のL&P COSMETIC社ブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」は、様々な肌悩みに寄り添い、誰もが手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界45ヵ国以上で累計33億枚以上*⁷を販売するなど、広く支持を集めています。





※本製品の「ブレミッシュリペア」「ヘルシーグロウ」「カーミングモイスチャー」「コアファーミング」「クリアトーニング」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。


*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）


*2 整肌成分


*3 DNA-Na（保湿成分）


*4 4-テルピネオール（整肌成分）


*5 加水分解エクステンシン（保湿成分）


*6 アスコルビン酸（製品の抗酸化剤）


*7 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）


*8 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。


*9 乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと


*10 肌の油分と水分を補い保つ


*11 韓国ヴィーガン認証を取得


*12 うるおいを与えることによる肌印象のこと







▼メディヒール公式ショップ


Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial


Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/


Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1



▼メディヒール公式SNS


公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）


公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）


公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）


公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）


公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）





MEDIHEAL（メディヒール）

▼お客様お問い合わせ先
メディヒール（韓国高麗人蔘社）
03-6279-3606
※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社

▼プレスお問い合わせ先
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