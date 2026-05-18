ダーマコスメブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、夏の肌悩みに寄り添うオンライン限定『パックもりもりセット』がQoo10にて数量限定で発売！

L&P Cosmetic Co., Ltd.

韓国で15年連続売上No.1*¹を誇るダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」から、夏の肌悩みに寄り添う『パックもりもりセット』が、2026年5月29日（金）よりQoo10にて数量限定で発売いたします。

本商品は、“今日の肌は何色の気分？”というキャッチコピーのもと、ロングセラーアイテム『エッセンシャルマスク』シリーズから、夏特有の肌悩みに寄り添う5種類の成分を厳選して詰め込んだスペシャル企画セットです。

「マデカッソシド*²」「PDRN*³」「ティーツリー*⁴」「コラーゲン*⁵」「ビタミンC*⁶」の人気成分5種が、各10枚ずつ入った50枚入り大容量セットで、紫外線や冷房などによる乾燥、べたつきなど、季節ならではの“夏バテ肌”に1日1パックで集中的にアプローチ。

「今日はしっかり保湿したい」「日差しを浴びた肌に、ひんやり心地よいうるおいを与えたい 」「肌を健やかに保ちたい」など、その日の肌のコンデションに合わせて選べるのが特徴で、毎日のスキンケアタイムをより楽しく彩ります。

また、夏の夜空に色鮮やかに咲く大輪の花火をモチーフにした華やかな限定パッケージで、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもおすすめです。

累計販売数量33億枚*⁷を突破し、長年愛され続ける『エッセンシャルマスク』シリーズの魅力がたっぷり詰まった『パックもりもりセット』で、肌も心もうるおいに満たされる贅沢なサマーケアをお楽しみください。

■『パックもりもりセット』詳細

マデカッソシド*²

エッセンシャルマスク

ブレミッシュリペア※





純度98％*⁸マデカッソシド*²を配合。

乾燥によりくすんだ肌にたっぷりのうるおいを与え

しっとりすこやかな明るい印象の素肌へ。

ローゼPDRN*³

エッセンシャルマスク

ヘルシーグロウ※





純度99％*⁸イギリス産ローズ由来のPDRN*³配合。

動物性よりも250倍小さい植物性PDRN*³が、乾燥による

ツヤ不足や毛穴悩み*⁹をケアしキメを整え、

なめらかで引き締まったツヤ肌へ。

ティーツリー*⁴

エッセンシャルマスク

カーミングモイスチャー※





純度99％*⁸低分子ティーツリー*⁴配合。

乾燥などの外部刺激により敏感になった肌の

油水分バランス*¹⁰を整え、肌を健やかに保つ。

コラーゲン*⁵

エッセンシャルマスク

コアファーミング※





純度98％*⁸低分子ヴィーガン*¹¹コラーゲン*⁵配合。

ハリや弾力が不足してツヤのない肌にアプローチし、

ふっくら弾むようなハリ肌へ。

ビタミンC*⁶

エッセンシャルマスク

クリアトーニング※





純度99％*⁸イギリス産ピュアビタミンC*⁶配合。

乾燥によりツヤが失われ、どんよりした肌に水分を補給し

パッと明るい透明感*¹²のある肌へ。

【選べるスペシャルGIFT】

日焼けや乾燥による毛穴の目立ち*⁹など、肌悩みに合わせて選べるQoo10公式ショップ限定スペシャル特典付き。数量限定、無くなり次第終了となりますので、お早めにご確認ください。

パックもりもりセット

発売日：2026年5月29日（金）

セット内容：

１. マデカッソシド*² エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア※

２. ローゼ PDRN*³ エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ※

３. ティーツリー*⁴ エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー※

４. コラーゲン*⁵ エッセンシャルマスク コアファーミング※

５. ビタミンC*⁶ エッセンシャルマスク クリアトーニング※

容量：50枚（各 10枚入 ※1枚 24ml）

■OUR SOLUTION, FOR ALL「MEDIHEAL（メディヒール）」

すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように私たちは研究し続けます。

韓国のL&P COSMETIC社ブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」は、様々な肌悩みに寄り添い、誰もが手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界45ヵ国以上で累計33億枚以上*⁷を販売するなど、広く支持を集めています。

※本製品の「ブレミッシュリペア」「ヘルシーグロウ」「カーミングモイスチャー」「コアファーミング」「クリアトーニング」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）

*2 整肌成分

*3 DNA-Na（保湿成分）

*4 4-テルピネオール（整肌成分）

*5 加水分解エクステンシン（保湿成分）

*6 アスコルビン酸（製品の抗酸化剤）

*7 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）

*8 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。

*9 乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと

*10 肌の油分と水分を補い保つ

*11 韓国ヴィーガン認証を取得

*12 うるおいを与えることによる肌印象のこと

▼メディヒール公式ショップ

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial

Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/

Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1

▼メディヒール公式SNS

公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）

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MEDIHEAL（メディヒール）

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※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社



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