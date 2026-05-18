ダーマコスメブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、夏の肌悩みに寄り添うオンライン限定『パックもりもりセット』がQoo10にて数量限定で発売！
韓国で15年連続売上No.1*¹を誇るダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」から、夏の肌悩みに寄り添う『パックもりもりセット』が、2026年5月29日（金）よりQoo10にて数量限定で発売いたします。
本商品は、“今日の肌は何色の気分？”というキャッチコピーのもと、ロングセラーアイテム『エッセンシャルマスク』シリーズから、夏特有の肌悩みに寄り添う5種類の成分を厳選して詰め込んだスペシャル企画セットです。
「マデカッソシド*²」「PDRN*³」「ティーツリー*⁴」「コラーゲン*⁵」「ビタミンC*⁶」の人気成分5種が、各10枚ずつ入った50枚入り大容量セットで、紫外線や冷房などによる乾燥、べたつきなど、季節ならではの“夏バテ肌”に1日1パックで集中的にアプローチ。
「今日はしっかり保湿したい」「日差しを浴びた肌に、ひんやり心地よいうるおいを与えたい 」「肌を健やかに保ちたい」など、その日の肌のコンデションに合わせて選べるのが特徴で、毎日のスキンケアタイムをより楽しく彩ります。
また、夏の夜空に色鮮やかに咲く大輪の花火をモチーフにした華やかな限定パッケージで、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもおすすめです。
累計販売数量33億枚*⁷を突破し、長年愛され続ける『エッセンシャルマスク』シリーズの魅力がたっぷり詰まった『パックもりもりセット』で、肌も心もうるおいに満たされる贅沢なサマーケアをお楽しみください。
■『パックもりもりセット』詳細
マデカッソシド*²
エッセンシャルマスク
ブレミッシュリペア※
純度98％*⁸マデカッソシド*²を配合。
乾燥によりくすんだ肌にたっぷりのうるおいを与え
しっとりすこやかな明るい印象の素肌へ。
ローゼPDRN*³
エッセンシャルマスク
ヘルシーグロウ※
純度99％*⁸イギリス産ローズ由来のPDRN*³配合。
動物性よりも250倍小さい植物性PDRN*³が、乾燥による
ツヤ不足や毛穴悩み*⁹をケアしキメを整え、
なめらかで引き締まったツヤ肌へ。
ティーツリー*⁴
エッセンシャルマスク
カーミングモイスチャー※
純度99％*⁸低分子ティーツリー*⁴配合。
乾燥などの外部刺激により敏感になった肌の
油水分バランス*¹⁰を整え、肌を健やかに保つ。
コラーゲン*⁵
エッセンシャルマスク
コアファーミング※
純度98％*⁸低分子ヴィーガン*¹¹コラーゲン*⁵配合。
ハリや弾力が不足してツヤのない肌にアプローチし、
ふっくら弾むようなハリ肌へ。
ビタミンC*⁶
エッセンシャルマスク
クリアトーニング※
純度99％*⁸イギリス産ピュアビタミンC*⁶配合。
乾燥によりツヤが失われ、どんよりした肌に水分を補給し
パッと明るい透明感*¹²のある肌へ。
【選べるスペシャルGIFT】
日焼けや乾燥による毛穴の目立ち*⁹など、肌悩みに合わせて選べるQoo10公式ショップ限定スペシャル特典付き。数量限定、無くなり次第終了となりますので、お早めにご確認ください。
パックもりもりセット
発売日：2026年5月29日（金）
セット内容：
１. マデカッソシド*² エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア※
２. ローゼ PDRN*³ エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ※
３. ティーツリー*⁴ エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー※
４. コラーゲン*⁵ エッセンシャルマスク コアファーミング※
５. ビタミンC*⁶ エッセンシャルマスク クリアトーニング※
容量：50枚（各 10枚入 ※1枚 24ml）
■OUR SOLUTION, FOR ALL「MEDIHEAL（メディヒール）」
すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように私たちは研究し続けます。
韓国のL&P COSMETIC社ブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」は、様々な肌悩みに寄り添い、誰もが手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界45ヵ国以上で累計33億枚以上*⁷を販売するなど、広く支持を集めています。
※本製品の「ブレミッシュリペア」「ヘルシーグロウ」「カーミングモイスチャー」「コアファーミング」「クリアトーニング」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。
*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）
*2 整肌成分
*3 DNA-Na（保湿成分）
*4 4-テルピネオール（整肌成分）
*5 加水分解エクステンシン（保湿成分）
*6 アスコルビン酸（製品の抗酸化剤）
*7 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）
*8 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。
*9 乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと
*10 肌の油分と水分を補い保つ
*11 韓国ヴィーガン認証を取得
*12 うるおいを与えることによる肌印象のこと
▼メディヒール公式ショップ
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial
Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/
Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1
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公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）
公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）
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公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）
公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）
MEDIHEAL（メディヒール）
▼お客様お問い合わせ先
メディヒール（韓国高麗人蔘社）
03-6279-3606
※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社
▼プレスお問い合わせ先
(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局
mediheal-pr@mediaglobe.co.jp