現役美容師100％が「おすすめしたい」と回答！ケアの空白を埋める“素髪育成”ヘアケアブランド「NOVELLNO（ノヴェルノ）」新発売

三口産業株式会社

化粧品製造販売を行う三口産業株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：三口雅司）は、繰り返しのブリーチや熱施術で複雑化した“ハイダメージ毛”に対応した、素髪を超えるヘアケアブランド『NOVELLNO（ノヴェルノ）』を2026年5月18日（月）より新発売いたします。MIANオリジナル原料「ハイパーナノCMC」と、2つの新技術「CMC STABIX」「PPT INFIXSE」を搭載し、サロンケアとホームケアをアップデートサイクルとして設計された、新発想のヘアケアブランドです。

ブランド名『NOVELLNO（ノヴェルノ）』は、「NOUVELLE（新しい）」と「NORME（基準）」を組み合わせた造語であり、「美しさの新しいスタンダード」を定義することを目的として誕生しました。現在、サロンケア市場では「効果が長続きしない」「期待したほど変化を感じない」といった声が多く、来店後の満足感を次回来店時までどう持続・向上させるかが業界共通の課題となっています。

そこで『NOVELLNO』は、従来の“維持（Keep）”発想から、“更新（Update）”するヘアケアへ転換。サロンケアとホームケアを一体で開発することで、使うたびに髪の美しさを高め、次回来店時まで理想の状態へ導く独自の「アップデート型サイクル」を実現しました。 また、多様化するそれぞれの髪の悩みに合わせて寄り添えるよう「72通りのパーソナライズ提案ができる」設計により、一人ひとりの髪に寄り添う「自分だけの正解」を導き出します。

発売前に実施したサロンでの先行導入では、現役美容師へのアンケートにおいて100％が「お客様におすすめしたい」と回答。サロン品質を追求したプロ視点でも、高い評価を得ています。

ダメージ毛に効果的な“MIANオリジナル原料”「ハイパーナノCMC※1」

CMC（細胞膜複合体）とは、髪の細胞同士を接着し、内部の水分や成分を繋ぎ止める「のり」のような役割を果たす組織です。このCMCが不足すると、髪は乾燥してパサつき、補修成分も流出しやすくなってしまいます。

NOVELLNOでは、独自の「レシチンナノエマルション化」技術により、成分の浸透性と定着性を高め、髪内部まで浸透・定着する「ハイパーナノCMC」を採用。これにより“入りやすく抜けにくい”高補修設計を実現しました。

髪の内部構造を整える 「浸透×固定×再形成」

深刻なダメージにより、髪の形が歪む「扁平化」や、内部の「空洞化」、さらには「結合の断裂」が起きてしまった状態の髪を、

5段階のプロセスで徹底的に内部から補修する「STYLE RESHAPE SYSTEM（スタイル リシェイプ システム）」を採用しました。「CMC脂質浸透」「タンパク補給」「結合強化」「表面コート」「CMC脂質固定」という緻密な工程を経て、髪の構造を再構築します。

単に髪へ「何を入れるか」という成分の補給にとどまらず、「どのように構造を形成するか」という視点の元、ダメージ毛を芯からしなやかに整え、素髪を超える質感へと導きます。

全“72通り”のパーソナライズ提案が可能

今回新発売となる『NOVELLNO』のホームケア商品は、シルクで表面補修しながら洗うSI・コラーゲンで保湿しながら洗うCO、ケラチンで内部補修しながら洗うKEのシャンプー計３商品、サラサラ仕上がりのSM、しなやか仕上がりのSL、うるおい仕上がりのMOのトリートメント計３商品に、ブーストエマルジョン、プロテクションオイルというラインナップとなっております。一人一人の悩みやダメージに合わせた最適なプランを提案することができます。

商品ラインナップ

■サロンケア

浸透×固定×再形成：ダメ―ジにより扁平化した髪の内部構造を整える。

■ホームケア（シャンプー）

髪の状態に合わせ『ケア成分で洗う』 3種のシャンプー。

髪との親和性が高い「PPT系洗浄成分」を採用した「美容液シャンプー」

■ホームケア（トリートメント）

希望の質感へ整える3種のトリートメント

■ホームケア（ケアトリートメント）

仕上がりレベルを底上げする2種のアウトバストリートメント

ブランド、会社概要

■ブランド詳細

販売開始日：2026年5月18日(月)

販売チャネル：全国の取扱美容サロン(サロン専売品)

展開アイテム：サロンケア4種＋ホームケア8種(計12SKU)

ブランドサイト： https://www.mikuchi.jp/product/mian/novellno/

LP：https://lp-novellno.mikuchi.jp/

公式SNS(Instagram)：https://www.instagram.com/mian_beauty/

■会社概要

商号：三口産業株式会社

代表者：三口雅司

所在地：大阪府大阪市天王寺区玉造本町6-5

設立：1955年10月

事業内容：化粧品製造販売・医薬部外品製造販売

資本金：2,700万円

TEL：06-6761-5636（代）

コーポレイトサイト：https://www.mian.co.jp/