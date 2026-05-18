『ザ・スクエアホテル銀座』に手のひら認証サービス「Gen-pa（ジェンパ）」を導入

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上 理、以下、当社）は、当社が運営する"街と人がつながるスクエア"をコンセプトとするホテル『ザ・スクエアホテル銀座』（東京都中央区）において、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN-ALMEX（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坪井 将之、以下、USEN-ALMEX）が提供する手のひら認証サービス「Gen-pa（ジェンパ）」を3台導入し、運用を開始したことをお知らせします。 なお、国内の宿泊施設における「Gen-pa」の導入は、今回が初めてとなります。

■『ザ・スクエアホテル銀座』への導入背景

当社が運営する『ザ・スクエアホテル銀座』は、国内外の観光客をはじめ、多くのゲストに利用されている宿泊施設です。宿泊客がより快適に滞在できる施設運営を重視し、利便性が高く、安全性にも配慮したサービスの提供に取り組んでいます。

これまで当ホテルでは、女性用大浴場の入室管理を専用カードキーの貸し出しで対応しておりましたが、カードキーの配布・回収業務にかかる負担や、キーの紛失・持ち帰りへの対応が課題となっておりました。また、ゲストからは「カードキーを持たずに利用したい」という声が多く寄せられており、利便性と安全性を両立できる新たなソリューションの導入を検討してまいりました。

このたび、こうした課題の解決と、さらなるゲスト体験の向上を目的として、『ザ・スクエアホテル銀座』女性用大浴場の入口にUSEN-ALMEXの手のひら認証サービス「Gen-pa」を導入しました。「Gen-pa」は、掌紋※と手のひら静脈によるダブル認証に対応した高精度な認証サービスで、手をかざすだけで0.3秒以内に認証が完了します。これにより、女性用大浴場の利用におけるセキュリティ強化に加え、よりスムーズな入室が実現します。

※手のひらの細かい模様

■本取り組みの概要

『ザ・スクエアホテル銀座』において、ホテルロビー・女性用大浴場入口・バックヤードの3か所に手のひら認証サービス「Gen-pa」のデバイスを設置し、運用を開始しています。

＜ご利用の流れ＞

１.チェックイン時にロビーの「Gen-pa」デバイスにて、ホテルスタッフの手のひら認証後に、宿泊者の手のひら情報を登録

２.女性用大浴場入口で手のひらをかざして認証

３.認証後、女性用大浴場へ入室

■手のひら認証サービス「Gen-pa」について

USEN-ALMEXが提供する、手のひらをかざして認証するサービスで、掌紋（表層）と手のひら静脈（深層）の2つの生体情報を同時に取得することで、「高精度」「高セキュリティ」「高汎用性」の認証を実現します。詳細はサービスサイトをご参照ください。

「Gen-pa」サービスサイト：https://usen-almex.jp/products/detail/gen-pa.html

■『ザ・スクエアホテル銀座』について

観光で訪れた人と地域の人々がおなじ空間と時間を共有でき、ホテルを起点に"人""食""もの""情報"がつながる「街と人がつながるスクエア」として、新しい宿泊のスタイルを提案するホテルです。

『ザ・スクエアホテル銀座』：https://www.the-squarehotel.com/sgi/

■今後の展開

当社は『ザ・スクエアホテル銀座』での導入を皮切りに運用ノウハウを蓄積し、当社グループの、より大規模なホテル施設への展開も視野に入れています。今後、最先端のテクノロジーを活用した「おもてなし」を次のホテルスタンダードとして確立し、すべてのゲストにとってより安全で快適な宿泊体験の実現を目指してまいります。

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

「雨庵」「ザ・スクエアホテル」「ホテル・アンドルームス」「ロワジールホテル」「ロイヤルパインズホテル」「チサン」など、20のブランドを保有し、22のブランドを運営。国内51カ所で、宿泊部門および売店部門・料飲部門・大浴場・スパの運営やフランチャイズ展開などのホテル事業を展開しています。（2026年5月18日現在）

URL：https://www.solarehotels.co.jp