コピック初心者の方にもおすすめ！「コピックチャオ イラストセットmini」（全３種）の一般販売を開始します

株式会社トゥーマーカープロダクツ

世界70以上の国と地域で販売されている画材ブランド「コピック」を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、コピックチャオ イラストセットmini（全３種）の一般販売を開始します。

「コピックチャオ イラストセットmini」について

「コピックチャオ イラストセットmini」は、人物が塗りやすい色組のコピックチャオ5色、線画用のマルチライナー1本、さらに塗り絵線画３種が入ったセット商品です。

セットに含まれる5色だけで人物の着彩が楽しめるほか、一から線画を描かなくても付属の塗り絵線画ですぐに色塗りに挑戦できるため、イラスト初心者の方にもおすすめのセットです。

本製品はコピックチャオとマルチライナーの色の組み合わせが異なる全３種類のセットをご用意しています。可愛らしい雰囲気の「キュート」、落ち着いた雰囲気の「クール」、明るく元気な雰囲気の「ポップ」から、描きたいキャラクターに合わせてお選びいただけます。

製品の特徴

いずれのセットも、人気の「コピック デビューセット」、「コピックチャオ スタート12色セット」、「コピックチャオ スタート24色セット」と色の被りがない組み合わせとなっておりますので、お手持ちのコピックと組み合わせてご使用いただくことでさらに表現の幅を広げることができます。

また、この5色で重ね塗りや混色、グラデーションなど、コピックの基本的な使い方もお楽しみいただけます。「コピックを始めたいけど、何色を買ったらいいのかわからない」という方の最初のセットとしてもおすすめです。

商品概要

コピックチャオ イラストセットmini （キュート）

【商品内容】

・アルコールマーカー「コピックチャオ」5色

（R00、R81、G82、B60、E35）

・マルチライナー（ブラウン 0.3）

・ぬりえ線画3種類

価格：1,892円（税抜1,720円）

コピックチャオ イラストセットmini （クール）

【商品内容】

・アルコールマーカー「コピックチャオ」5色

（BV23、R11、BG000、E000、 C-0）

・マルチライナー（コバルト 0.3）

・ぬりえ線画3種類



価格：1,892円（税抜1,720円）

コピックチャオ イラストセットmini （ポップ）

【商品内容】

・アルコールマーカー「コピックチャオ」5色

（R20、Y11、BG72、E11、 E50）

・マルチライナー（セピア 0.3）

・ぬりえ線画３種類

価格：1,892円（税抜1,720円）

製品ページ

キュート：https://copic.jp/product/product_cat/miniset_cute

クール：https://copic.jp/product/product_cat/miniset_cool

ポップ：https://copic.jp/product/product_cat/miniset_pop

販売について

全国のコピックお取り扱い店舗で販売いたします。2026年5月15日（金）より出荷を開始しております。本製品のお取り扱いがない店舗もございますので、在庫状況に関しましてはお近くの店舗に直接お問い合わせください。

コピック製品取り扱い店舗リスト：https://copic.jp/shop/

コピックチャオの特徴

コピックの代表的なアルコールマーカー「コピックスケッチ」よりもインク量を抑え、色数を全180色に厳選したことで手に取りやすくしたエントリーモデルです。

ニブはコピックスケッチと同じく、スーパーブラシとミディアムブロードの２タイプです。

コピックインクを使用したインク補充が可能で、繰り返しお使いいただけます。

コピックとは

コピックはカラーマーカーを中心に展開している日本生まれの画材ブランドです。

デザイナーが使用する描画ツールとして1987年に「コピック」（現「コピッククラシック」）を発売後、その品質の高さや独自の色展開が高く評価され、アルコールマーカーをはじめとした製品は70以上の国と地域で販売されています。現在はデザインに限らず、イラスト、コミック、アート、クラフトなど、多様なジャンルのクリエイターをはじめ多くの方にご愛用いただいています。

コピック公式サイト https://copic.jp/