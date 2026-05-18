日本の暗号資産市場は、2034年までに71億2,000万米ドル規模に達すると予測されています。画期的な規制改革や、機関投資家による導入の拡大が、市場の成長を牽引すると見込まれています。

日本の暗号資産市場は、2034年までに71億2,000万米ドル規模に達すると予測されています。画期的な規制改革や、機関投資家による導入の拡大が、市場の成長を牽引すると見込まれています。