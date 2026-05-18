ROV・AUV業界の競争戦略分析：主要企業の動向と市場優位性2026
2026年5月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界ROV・AUV市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球ROV・AUV市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、ROV・AUV市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：AUV、 ROV、 Glider、 Buoy
用途別セグメンテーション：Civil Use、 Military Use
主な参加者は以下の通りです：Teledyne Marine Technologies、 VideoRay、 General Dynamics、 Saab Seaeye、 Chasing Innovation Technology Co., Ltd. / CHASING、 ZhenDui Industry Artificial Intelligence Co., Ltd.、 Kongsberg Maritime、 Oceaneering、 DeepBlue Marine Technology Co., Ltd.、 Huntington Ingalls Industries、 Exail Technologies、 QYSEA FIFISH (Shenzhen QYSEA Technology Co., Ltd.)、 Shandong Future Robot Co., Ltd.、 Qingdao Robotfish Marine Technology Co., Ltd.、 Boya Gongdao (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd.、 Blue Robotics、 SEALIEN Robotics Co., Ltd.
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界ROV・AUV市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764236/rov-and-auv）によれば、2025年の5.74億米ドルから2032年には16.74億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は17.8％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349575/images/bodyimage1】
ROV・AUVレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、ROV・AUVレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
ROV・AUVレポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のROV・AUV市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（AUV、 ROV、 Glider、 Buoy別）と応用分野（Civil Use、 Military Useなど）の2つの次元を通じて、ROV・AUV市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
ROV・AUV市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。ROV・AUV市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。
本レポートでは、ROV・AUV市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：AUV、 ROV、 Glider、 Buoy
用途別セグメンテーション：Civil Use、 Military Use
主な参加者は以下の通りです：Teledyne Marine Technologies、 VideoRay、 General Dynamics、 Saab Seaeye、 Chasing Innovation Technology Co., Ltd. / CHASING、 ZhenDui Industry Artificial Intelligence Co., Ltd.、 Kongsberg Maritime、 Oceaneering、 DeepBlue Marine Technology Co., Ltd.、 Huntington Ingalls Industries、 Exail Technologies、 QYSEA FIFISH (Shenzhen QYSEA Technology Co., Ltd.)、 Shandong Future Robot Co., Ltd.、 Qingdao Robotfish Marine Technology Co., Ltd.、 Boya Gongdao (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd.、 Blue Robotics、 SEALIEN Robotics Co., Ltd.
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界ROV・AUV市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764236/rov-and-auv）によれば、2025年の5.74億米ドルから2032年には16.74億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は17.8％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349575/images/bodyimage1】
ROV・AUVレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、ROV・AUVレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
ROV・AUVレポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のROV・AUV市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（AUV、 ROV、 Glider、 Buoy別）と応用分野（Civil Use、 Military Useなど）の2つの次元を通じて、ROV・AUV市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
ROV・AUV市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。ROV・AUV市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。