【シュー･ジェンシー主演の新感覚ドラマ】中国ドラマ「Be My Princess ～太傅のプリンセス～」 が5月18日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年5月18日（月）より中国ドラマ「Be My Princess ～太傅のプリンセス～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349591/images/bodyimage1】
(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「Be My Princess ～太傅のプリンセス～」のあらすじ
演技の帝王と称される俳優・穆廷州（ムー･ティンジョウ）は男神として崇められる一方で、実は恋愛経験に乏しい堅物だ。相愛ながら結ばれない太傅と公主の物語を描いた時代劇で、穆廷州は相手役である新人の明薇（ミン･ウェイ）に冷たい態度で接するも陰から見守り続け、２人は次第に惹かれ合う。ところが想いを告げられぬままクランクアップを迎えた穆廷州は、太傅の役柄が抜けないまま過ごす中、交通事故に遭ってしまう。
病院に駆けつけた明薇は目の前で跪く彼の言動に驚愕して…。
キャスト
徐正溪（シュー･ジェンシー）
周潔瓊（チュ･ギョルギョン）
スタッフ
監督：黄天仁（ホァン・ティエンレン）「時をかける愛」
脚本：翟羽（ジャイ・ユー）、方懿徳（ファン・イーダー）
原作者：笑佳人（シャオジアレン）
【配信開始日】
2026年5月18日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/be-my-princess?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/be-my-princess?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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演技の帝王と称される俳優・穆廷州（ムー･ティンジョウ）は男神として崇められる一方で、実は恋愛経験に乏しい堅物だ。相愛ながら結ばれない太傅と公主の物語を描いた時代劇で、穆廷州は相手役である新人の明薇（ミン･ウェイ）に冷たい態度で接するも陰から見守り続け、２人は次第に惹かれ合う。ところが想いを告げられぬままクランクアップを迎えた穆廷州は、太傅の役柄が抜けないまま過ごす中、交通事故に遭ってしまう。
病院に駆けつけた明薇は目の前で跪く彼の言動に驚愕して…。
キャスト
徐正溪（シュー･ジェンシー）
周潔瓊（チュ･ギョルギョン）
スタッフ
監督：黄天仁（ホァン・ティエンレン）「時をかける愛」
脚本：翟羽（ジャイ・ユー）、方懿徳（ファン・イーダー）
原作者：笑佳人（シャオジアレン）
【配信開始日】
2026年5月18日（月）
【視聴ページ】
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