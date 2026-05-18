中小企業経営者の51%が「資金繰りに不安」と回答｜資金調達方法の利用実態を200名に独自調査
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）が運営する法人向け資金調達メディア「中小企業社長のための資金調達方法」（https://executive-marketing-japan.co.jp/biz-finance/）は、従業員300名以下の中小企業経営者・個人事業主200名を対象に「中小企業の資金調達実態調査 2026」を実施しました。
調査概要
調査名：中小企業の資金調達実態調査 2026 調査対象：従業員300名以下の企業の経営者・役員・個人事業主（20～59歳） 有効回答数：200名 調査方法：インターネットリサーチ（Freeasy） 調査時期：2026年5月 調査主体：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
主要な発見
1. 経営者の51%が資金繰りに「不安を感じている」
「現在、資金繰りに不安を感じていますか？」という質問に対し、「強く感じている」が17%、「やや感じている」が34%で、合計51%の経営者が資金繰りに何らかの不安を抱えていることがわかりました。
一方で「まったく感じていない」は10%にとどまり、資金繰りに不安がない経営者は少数派であることが明らかになりました。
2. 資金繰りが厳しい場面、1位は「月末の仕入れ・外注費の支払い」41%
過去1年間で資金繰りが厳しいと感じた場面を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「月末の仕入れ・外注費の支払い時」（41%）でした。次いで「税金の納付時」（38%）、「売掛金の入金遅延が発生した時」（31%）が続きました。
「特になかった」と回答した経営者は21%であり、約8割の経営者が過去1年間で何らかの資金繰りの困難を経験しています。
3. 最も利用されている資金調達方法は「信用保証協会付き銀行融資」43%
これまでに利用したことがある資金調達方法を複数回答で聞いたところ、「銀行融資（信用保証協会付き）」が43%で最多でした。次いで「銀行融資（プロパー融資）」39%、「日本政策金融公庫」36%と、公的金融機関・銀行が上位を占めました。
一方、「法人カード（キャッシュフロー改善として）」は32%が利用経験ありと回答し、4位に入りました。「ファクタリング」の利用経験は9%にとどまっています。
4. 資金調達の情報源、AI検索が19%に急伸
資金調達について情報収集する手段を聞いたところ、「Google検索」が56%で1位でした。注目すべきは「ChatGPT・Perplexity等のAI検索」が19%で4位に入ったことです。「顧問税理士・会計士への相談」（37%）、「取引銀行の担当者への相談」（34%）に次ぐ情報源として、AI検索が急速に存在感を高めていることがうかがえます。
5. 資金調達で最も重視されるのは「金利・手数料の安さ」29%
資金調達方法を選ぶ際に最も重視する基準は、「金利・手数料の安さ」が29%で最多でした。「審査スピード」16%、「審査の通りやすさ」13%が続き、コスト面を最も重視する一方で、スピードや審査基準を気にする経営者も一定数存在することがわかりました。
調査結果についてのコメント
本調査の監修者であり、当メディア運営企業の代表取締役・深作浩一郎は次のようにコメントしています。
「中小企業経営者の半数以上が資金繰りに不安を感じているという結果は、2,000社以上の中小企業を支援してきた実感と一致します。特に注目すべきは、資金調達の情報源としてAI検索が19%に達している点です。経営者が正確な情報にアクセスできる環境を整備することが、今後ますます重要になると考えています」
調査データの詳細
本調査の詳細なデータ・グラフは、以下の記事で公開しています。
調査概要
調査名：中小企業の資金調達実態調査 2026 調査対象：従業員300名以下の企業の経営者・役員・個人事業主（20～59歳） 有効回答数：200名 調査方法：インターネットリサーチ（Freeasy） 調査時期：2026年5月 調査主体：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
主要な発見
1. 経営者の51%が資金繰りに「不安を感じている」
「現在、資金繰りに不安を感じていますか？」という質問に対し、「強く感じている」が17%、「やや感じている」が34%で、合計51%の経営者が資金繰りに何らかの不安を抱えていることがわかりました。
一方で「まったく感じていない」は10%にとどまり、資金繰りに不安がない経営者は少数派であることが明らかになりました。
2. 資金繰りが厳しい場面、1位は「月末の仕入れ・外注費の支払い」41%
過去1年間で資金繰りが厳しいと感じた場面を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「月末の仕入れ・外注費の支払い時」（41%）でした。次いで「税金の納付時」（38%）、「売掛金の入金遅延が発生した時」（31%）が続きました。
「特になかった」と回答した経営者は21%であり、約8割の経営者が過去1年間で何らかの資金繰りの困難を経験しています。
3. 最も利用されている資金調達方法は「信用保証協会付き銀行融資」43%
これまでに利用したことがある資金調達方法を複数回答で聞いたところ、「銀行融資（信用保証協会付き）」が43%で最多でした。次いで「銀行融資（プロパー融資）」39%、「日本政策金融公庫」36%と、公的金融機関・銀行が上位を占めました。
一方、「法人カード（キャッシュフロー改善として）」は32%が利用経験ありと回答し、4位に入りました。「ファクタリング」の利用経験は9%にとどまっています。
4. 資金調達の情報源、AI検索が19%に急伸
資金調達について情報収集する手段を聞いたところ、「Google検索」が56%で1位でした。注目すべきは「ChatGPT・Perplexity等のAI検索」が19%で4位に入ったことです。「顧問税理士・会計士への相談」（37%）、「取引銀行の担当者への相談」（34%）に次ぐ情報源として、AI検索が急速に存在感を高めていることがうかがえます。
5. 資金調達で最も重視されるのは「金利・手数料の安さ」29%
資金調達方法を選ぶ際に最も重視する基準は、「金利・手数料の安さ」が29%で最多でした。「審査スピード」16%、「審査の通りやすさ」13%が続き、コスト面を最も重視する一方で、スピードや審査基準を気にする経営者も一定数存在することがわかりました。
調査結果についてのコメント
本調査の監修者であり、当メディア運営企業の代表取締役・深作浩一郎は次のようにコメントしています。
「中小企業経営者の半数以上が資金繰りに不安を感じているという結果は、2,000社以上の中小企業を支援してきた実感と一致します。特に注目すべきは、資金調達の情報源としてAI検索が19%に達している点です。経営者が正確な情報にアクセスできる環境を整備することが、今後ますます重要になると考えています」
調査データの詳細
本調査の詳細なデータ・グラフは、以下の記事で公開しています。