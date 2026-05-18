Instagram投稿1回でGoogle・X・自社HPへ自動反映、MEO支援ツール「楽コネ」が無料で使えるFreeプラン開始
美容室口コミサイト「ヘアログ」等を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、有限会社Wish（埼玉県志木市）と共同運営するクラウド型MEO支援ツール「楽コネ」（ https://rakukone.com ）において、無料で利用できる「Freeプラン」の提供を2026年5月18日より開始しました。Freeプランでは、投稿自動反映100件、AI口コミ返信生成100件まで無料で利用可能となり、店舗事業者が気軽にMEO対策や投稿運用効率化を始められます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349552/images/bodyimage1】
■ 【新プラン『Free（無料）プラン』提供の背景】
Instagram、Google、X、自社サイトなど、店舗運営では複数媒体への情報発信が必要となり、投稿業務の負担増加が課題となっています。
クラウド型MEO支援ツール「楽コネ」では、Googleマップ集客（MEO）に取り組む店舗事業者に対し、Googleマップ集客（MEO）や投稿運用効率化をサポートするため、日々サービスの改善に努めています。
標準機能を利用できる有料プランは、月額5,500円（税込）から利用可能ですが、より気軽にクラウド型MEO支援ツールをお試しいただけるよう『Free（無料）プラン』を提供することにしました。
■ 【「楽コネ」について】（ https://rakukone.com/ ）
クラウド型MEO支援ツール「楽コネ」では、大きく3つの機能が利用できます。
(1)投稿を一括で広げて集客を最大化
Instagramや美容予約サイトの投稿を起点に、Google・X・自社ホームページなどへ自動反映。投稿は1回だけで、複数媒体へ自動反映されます。
・投稿は1回だけ（Instagram / 美容予約サイトどちらでもOK）
・Google・X・自社HPなど複数媒体へ自動反映
・投稿を“自社資産”として蓄積
(2)高評価口コミを増やす
来店後アンケートから満足度の高い顧客をGoogle口コミへ誘導。自然に高評価口コミを増やします。
・満足度別に分岐
・低評価リスクを回避
・MEO対策に直結
(3)Google口コミ管理を自動化。AIが返信コメントを自動生成し、返信予約も可能。運用の手間を大幅に削減します。
・全店舗のGoogle口コミを一括管理
・AI返信コメント生成
・返信予約・自動返信
■ 【ご利用いただきたい方】
・複数のスタッフ、店舗でSNSを運用していて、作業時間を減らしたい方
・高評価のGoogle口コミを増やし、MEO対策を効率化したい方
・MEO対策やGoogle口コミに取り組もうと考えている方
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
■ 今後の展開
今後は、美容室をはじめ、飲食店・整体院・クリニックなど、店舗ビジネス全般への機能拡張を進めてまいります。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349552/images/bodyimage1】
■ 【新プラン『Free（無料）プラン』提供の背景】
Instagram、Google、X、自社サイトなど、店舗運営では複数媒体への情報発信が必要となり、投稿業務の負担増加が課題となっています。
クラウド型MEO支援ツール「楽コネ」では、Googleマップ集客（MEO）に取り組む店舗事業者に対し、Googleマップ集客（MEO）や投稿運用効率化をサポートするため、日々サービスの改善に努めています。
標準機能を利用できる有料プランは、月額5,500円（税込）から利用可能ですが、より気軽にクラウド型MEO支援ツールをお試しいただけるよう『Free（無料）プラン』を提供することにしました。
クラウド型MEO支援ツール「楽コネ」では、大きく3つの機能が利用できます。
(1)投稿を一括で広げて集客を最大化
Instagramや美容予約サイトの投稿を起点に、Google・X・自社ホームページなどへ自動反映。投稿は1回だけで、複数媒体へ自動反映されます。
・投稿は1回だけ（Instagram / 美容予約サイトどちらでもOK）
・Google・X・自社HPなど複数媒体へ自動反映
・投稿を“自社資産”として蓄積
(2)高評価口コミを増やす
来店後アンケートから満足度の高い顧客をGoogle口コミへ誘導。自然に高評価口コミを増やします。
・満足度別に分岐
・低評価リスクを回避
・MEO対策に直結
(3)Google口コミ管理を自動化。AIが返信コメントを自動生成し、返信予約も可能。運用の手間を大幅に削減します。
・全店舗のGoogle口コミを一括管理
・AI返信コメント生成
・返信予約・自動返信
■ 【ご利用いただきたい方】
・複数のスタッフ、店舗でSNSを運用していて、作業時間を減らしたい方
・高評価のGoogle口コミを増やし、MEO対策を効率化したい方
・MEO対策やGoogle口コミに取り組もうと考えている方
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
■ 今後の展開
今後は、美容室をはじめ、飲食店・整体院・クリニックなど、店舗ビジネス全般への機能拡張を進めてまいります。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
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