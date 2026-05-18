皮膚冷却装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（独立型、統合型）・分析レポートを発表
2026年5月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「皮膚冷却装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、皮膚冷却装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、皮膚冷却装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は80.6百万ドルと評価されており、2031年には122百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は6.2％であり、美容医療および皮膚治療分野の拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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皮膚冷却装置は、皮膚表面に冷却された空気を供給する医療機器です。主にレーザー治療や注射、皮膚処置の際に使用され、痛みの軽減や不快感の緩和、皮膚刺激の抑制を目的としています。
また、皮膚を冷却することで熱による損傷を防ぎ、患者の安全性と快適性を向上させる役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは独立型と統合型に分類され、それぞれ装置構成や使用環境に応じて選択されます。
用途別では病院、皮膚科および美容外科クリニック、手術センターなどに分かれており、特に美容医療分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Zimmer MedizinSysteme、Cryo 6 (by Zimmer)、Deka Laser、CoolTouch Inc.、Cynosure, Inc.、BTL Industries、Lumenis Ltd.、Alma Lasers、Syneron Candela、Aero-Cool (ThermoTek)などが主要企業として挙げられます。
さらにBio-Therapeuticなども市場において重要な役割を担っています。各企業は装置性能の向上や安全性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では美容医療市場の拡大により需要が高く、欧州でも医療技術の進展が市場を支えています。
アジア太平洋地域では美容意識の高まりと医療インフラの整備により市場が急成長しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、美容医療需要の増加、患者の快適性向上への要求、医療技術の進展が挙げられます。一方で、装置コストや導入費用が市場拡大の課題となっています。
また、装置の小型化や高性能化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は美容医療および皮膚治療分野の発展に伴い、今後も安定した成長が期待される分野です。
安全性と快適性を両立する技術が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「皮膚冷却装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、皮膚冷却装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、皮膚冷却装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は80.6百万ドルと評価されており、2031年には122百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は6.2％であり、美容医療および皮膚治療分野の拡大を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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皮膚冷却装置は、皮膚表面に冷却された空気を供給する医療機器です。主にレーザー治療や注射、皮膚処置の際に使用され、痛みの軽減や不快感の緩和、皮膚刺激の抑制を目的としています。
また、皮膚を冷却することで熱による損傷を防ぎ、患者の安全性と快適性を向上させる役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは独立型と統合型に分類され、それぞれ装置構成や使用環境に応じて選択されます。
用途別では病院、皮膚科および美容外科クリニック、手術センターなどに分かれており、特に美容医療分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Zimmer MedizinSysteme、Cryo 6 (by Zimmer)、Deka Laser、CoolTouch Inc.、Cynosure, Inc.、BTL Industries、Lumenis Ltd.、Alma Lasers、Syneron Candela、Aero-Cool (ThermoTek)などが主要企業として挙げられます。
さらにBio-Therapeuticなども市場において重要な役割を担っています。各企業は装置性能の向上や安全性強化を通じて競争力を高めています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では美容医療市場の拡大により需要が高く、欧州でも医療技術の進展が市場を支えています。
アジア太平洋地域では美容意識の高まりと医療インフラの整備により市場が急成長しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、美容医療需要の増加、患者の快適性向上への要求、医療技術の進展が挙げられます。一方で、装置コストや導入費用が市場拡大の課題となっています。
また、装置の小型化や高性能化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は美容医療および皮膚治療分野の発展に伴い、今後も安定した成長が期待される分野です。
安全性と快適性を両立する技術が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。