岡山県倉敷市で14年にわたり保護者支援を行う認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ（理事長：安藤希代子）は、2026年7月より、地域の居場所づくりや社会貢献活動を志す方を対象としたオンライン連続講座「あなたの『想い』を形に。人の集まる居場所・続く活動の作り方講座（全6回）」を開催いたします。 本講座は、3人の母親の集まりから始まり、今や年間500人以上が訪れる相談拠点へと成長した当法人の試行錯誤を体系化したものです。これから活動を始めたい方はもちろん、「一歩踏み出したものの、継続や仲間づくりに行き詰まりを感じている」という経験者の方まで、フェーズに合わせた実践的な解決策を提示します。 活動が長く続くことでノウハウが蓄積され、かつての相談者がボランティアとして戻ってくるような「人の繋がりの循環」が生まれ、地域の大切な資源となっていく。そんな、無理なく、楽しく、世代を超えて続いていくコミュニティの育て方を、最新のAI活用術も交えながらお伝えします。

最前線にいる今だからこそ伝える。「事業承継」としてノウハウを次世代へ繋ぐ理由

私たちが今回、長年蓄積してきた運営ノウハウをすべて公開することにしたのは、私たち自身が活動15年目を迎え、ひとつの大きな節目に立っているからです。私たちは永遠に活動を続けられるわけではありません。だからこそ、今まだ現役の最前線にいるうちに、次の世代へバトンを渡したいと考えました。ノウハウを伝えて「地域や社会を良くする活動」の担い手を増やすこと。それこそが、私たちの考える「事業承継」のあり方です。 もうひとつ、強く伝えたいことがあります。 どんなにささやかな活動であっても、一度場所を立ち上げれば、たとえ少数であってもそれを心の拠り所として頼りにする人が必ず生まれます。だからこそ、始めた活動はどうか途中で絶やさずに、地域の貴重な資源になるまで粘り強く育ててほしいのです。そのための具体的な「続け方」を、私たちは14年間の失敗と成功の中から学びました。 何か特別なプロである必要はありません。ふつうの一般の方であっても、「誰かの力になりたい」というその気になれば、社会をちょっとずつ、確実に変えていくことができます。本講座を通じて、そんな次世代のリーダーたちの最初の一歩と、その先の継続を全力で支えます。

過去の講座内容からさらに進化。受講生同士が繋がり、その場で悩みを解決できる「双方向型」の設計

本講座は、過去に3年間連続で実施し、コロナを超えた後の昨年度の開催を経て、多くの地域活動プレイヤーを輩出してきた実績あるプログラムです。今年度はこれまでの経験をもとにカリキュラムを大幅にブラッシュアップし、より実践的な「アップデート版」としてお届けします。 単に講師の話を一方的に聞くだけの座学ではありません。本講座では以下の仕組みを取り入れ、受講生一人ひとりに寄り添います。 1. 毎回必ず「質疑応答・相談」の時間を確保 一方通行の講義だけで終わらせず、毎回必ず受講生が自身の活動の悩みを相談したり、互いの取り組みを参考にし合ったりできる時間を設けます。その場で疑問を解消できるため、「うちの団体の場合はどうすればいい？」というリアルな課題の解決に直結します。 2. 始めたばかりの人も、行き詰まっている人も学べる「2層構造」 全6回の講義を通じて、「これから始めたい初心者」と「始めて数年で行き詰まりを感じている経験者」の双方の視点からアプローチ。「仲間づくり」「いつメン化の防止」「助成金に振り回されない財務」など、きれいごとではない運営のリアルを学びます。 (※受講生限定の特別企画として、開講後に「記憶に残るイベント設計術」や「市民活動団体/NPO向け AI活用講座」や「現場ボランティア体験（フィールドワーク）」などのオプションも順次ご案内予定です)

講師紹介

安藤 希代子（あんどう きよこ） 認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ 理事長 2012年、同じ立場の仲間と共に障がい児保護者支援団体「ペアレント・サポートすてっぷ」を設立。2014年のNPO法人化を経て、2019年には倉敷市初となる「認定NPO法人」格を取得。 倉敷市新田で週に2回開く「保護者の居場所うさぎカフェ」を運営しながら、子育てハンドブックの発行、YouTube動画制作、講演・研修講座、ハンドメイド事業、シングル家庭支援、病弱児・難病児の親支援、父親支援など、障がい児保護者に特化した多角的な支援を展開している。 さらに2021年秋からは、地域の福祉人の連合体「くらしき支援LABO」のリーダーとして、福祉を前に進めるための様々なソーシャルアクションを仕掛けている。 【著書】 『ひとりじゃないよ 倉敷発・居場所づくりから始まる障がい児の保護者支援』 （吉備人出版 / ISBN978-4-86069-616-0 C0095 2020年3月初版）

カリキュラム

【設計】あなたの活動の立ち位置の決め方 【組織】仲間が集まる「器」の作り方 【現場】「実（じつ）と公益性」のある場づくり 【広報・財務】知らせる努力と資金についての考え方 【戦略】ビジョンに近づくイベント術 【自律】リーダーの役割 ※各回、初心者・経験者それぞれの視点で解説します。 ■開催概要 開催日時：7月～12月 毎月第1土曜日 10:00～12:00 初回：7月4日（土）10時開講 開催方法：オンライン（Zoom）開催 参加費用： 1回：3,000円 6回まとめ払い：15,000円（1回分無料） ※希望回のみの受講も可能です。 詳細・お申し込み（Peatix）： https://peatix.com/event/4995779

主催団体概要

団体名： 認定NPO法人ペアレント・サポートすてっぷ 代表者： 理事長 安藤 希代子 所在地： 岡山県倉敷市新田2463-6 設立： 2012年（2014年NPO法人化、2019年認定NPO法人認証） 主な事業内容： 障がい児の保護者支援（居場所「うさぎカフェ」運営、相談業務、情報発信など）、地域の人財育成、まちづくり活動 公式WEBサイト： https://parent-support-step.jp/ 【メディア関係者向けお問い合わせ先】 担当者名： 安藤・石川 電話番号： 086-431-1651 メールアドレス： parents0322@gmail.com