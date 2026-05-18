【第4弾】シリーズ累計1950万円突破の「フロストチタンコア」、待望の保冷剤プレート型が登場「フロストチタンコアプレート」

合同会社Storage

合同会社Storage(所在地：東京都、代表社員：笹原)は、応援購入サービスサイト「Makuake」にて【第4弾】凍らし忘れも1時間で解決！爆速冷凍を実現する純チタン保冷剤「フロストチタンコアプレート」の予約販売を開始したことをお知らせします。

・販売期間：2026年6月29日22時まで

・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/frosttitancore4/(https://www.makuake.com/project/frosttitancore2/)

・最大33％OFFで予約受付中

開発の背景：保冷剤の「凍らし忘れ」「すぐ溶ける」問題を解決したい

夏のアウトドアやキャンプ、お弁当やスポーツ時に欠かせない保冷剤。しかし、こんな不満を感じたことはありませんか？

「冷やし忘れて、出発直前に使えなかった」

「すぐ溶けてしまって、夕方には庫内が温かくなっていた」

「保冷剤は大きすぎて、クーラーボックスの中でかさばるし重い」

一般的なプラスチックケースの保冷剤は熱伝導率が低く、芯まで凍らせるのに時間がかかります。また、凝固点が0℃タイプのものが多く、5時間ほどで溶けて冷却能力を失ってしまいます。

フロストチタンコアプレートは、プラスチックより圧倒的に熱伝導率が高い純チタンを外装に採用することで、これらの課題をすべて解決します。

シリーズのプロジェクト一覧

■ 3つの特長

１. 爆速凍結：たった1時間で使える

チタンはプラスチックより遥かに熱伝導率が高い素材。硬く丈夫なため薄型成形が可能で、冷凍庫の冷気が内部の保冷剤に素早く伝わります。冷やし忘れても、出発の1時間前に冷凍庫へ入れるだけで使用可能。冷凍食品の買い出しなど、急な保冷ニーズにもすぐ対応できます。

（長時間使用の場合はじっくりと冷凍庫で冷やしてください）

２. 長時間キープ：0℃以下を【約12時間】持続

凝固点が-10℃で潜熱効果の高い保冷剤を内部に封入。一般的な0℃タイプの保冷剤より溶けにくく、朝から夜まで庫内の氷が溶けない状態を維持します。暑い夏でも夜まで、キンキンに冷えた飲み物や新鮮な食材をキープできます。

３. 超薄型・軽量：クーラーボックス内を広く使える

厚さわずか10mmのスリム設計で、クーラーボックスや冷凍庫の中でも場所を取りません。

重量は270gと軽量で、登山・ハイキング・通勤など持ち運びが必要な場面でも快適に使えます。



【製品仕様】

■商品名 ： Frost Titan Core Plate(フロストチタンコアプレート)

■本体寸法： サイズ：直径105 mm×165 ｍｍ×10 mm

■本体重量： 270g／枚

■材質 ： 99.9％純チタン、純水、グリセロール、潜熱蓄熱材

■URL ：https://www.makuake.com/project/frosttitancore4/(https://www.makuake.com/project/frosttitancore2/)

■販売期間： 2026年6月29日22時までMakuakeにて予約受付を開始