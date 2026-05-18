YouTube 登録者数 68 万人超・人気料理研究家＆管理栄養士関口絢子氏が登壇　BIOKURA の調味料で作る「初夏のご自愛即践レシピ」セミナー初開催！

一般財団法人女神の森ライフスタイル研究所

一般財団法人女神の森ライフスタイル研究所（山梨県北杜市：代表 滝口陽子）と BIOKURA（ビオクラ）は、2026年 5月28日（木）に東京・表参道にて初のコラボレーション料理セミナーを開催します。講師には、YouTube 登録者数 68 万人を超える大人気料理研究家・管理栄養士の関口絢子氏を招き、BIOKURAが展開する有機・無添加の発酵調味料「塩麹」「有機「生」醤油」等を活用した実践レシピのデモンストレーションと試食を実施します。季節の変わり目に多い「疲れ・だるさ」を栄養学の視点でロジカルに解明し、今日から取り入れられる養生レシピをご提案します。

開催概要

・イベント名

“なんとなく不調”を吹き飛ばす「初夏のご自愛即践レシピ」セミナー

・講師関口 絢子

管理栄養士/料理研究家/インナービューティスペシャリスト/女神の森ライフスタイル研究所理事

・開催日時

2026年5月28日（木）18:30～20:00（受付 18:15～）

・会場

アルソアライフスタイルアカデミー（コスモス青山B2F）

住所：東京都渋谷区神宮前5-53-67

アクセス：表参道駅[B2出口]より徒歩7分/渋谷駅[B3またはB4出口]より徒歩12分

・参加費

一般 6,600円（税込）／ ビオクラ会員・女神の森ライフスタイル研究所会員 各5,500円（税込）

・定員

15名（先着順）

・主催

一般財団法人 女神の森ライフスタイル研究所・BIOKURA

・申込み・問い合わせ

https://www.biokura.jp/item/BIOKURA_EVENT.html

info-lifestylelab@megaminomori.jp

セミナー内容

1. 栄養学で解明する「初夏の不調」の原因

気温・湿度の急上昇により、自律神経の乱れや消化機能の低下が起きやすい初夏。関口氏が管理栄養士

の知見から「疲れ・だるさ」の根本原因をロジカルに解説します。

2. BIOKURAの発酵調味料を使った「三種の神器」レシピ実演

BIOKURAが手がける有機・無添加の発酵調味料を主役に、以下の初夏メニューをデモンストレーション形式で紹介、参加者全員が試食できます。

・カツオと春菊の塩麹和え

（BIOKURAの塩麹、オリーブ油、酢使用）

・かぶと厚揚げの梅おかかさっぱり炒め

（BIOKURAの醤油、みりん、ごま油使用）

・自社農園で収穫した季節の野菜とビオクラオリジナルドレッシングのペアリング

（BIOKURAの人参ドレッシング、胡麻ドレッシング、和風ドレッシング、フレンチドレッシング使用）

※メニューや使用調味料は予告なく変更になる可能性があります

3. 関口流「暮らしの養生アイデア」特別紹介

レシピにとどまらず、日常生活に取り入れられる発酵食品の活用法・養生の知恵を関口氏が特別解説。即実践できるセルフケアのヒントをご提案します。

●ビオクラ調味料使用一覧（一部）：

セミナーではビオクラのこだわりが詰まった調味料を中心にご紹介し試食＆購入が可能です。

玄米塩麹

厳選した原材料を使用し、着色料や保存料不使用の「玄米塩麹」自社農園の玄米と有機玄米を昔ながらの手法で麹にしました。手間をかけてでも美味しいものを作りたいという思いのもと、丁寧に手作業で作りました。玄米麹と塩と水を合わせた、風味豊かな麹調味料です。

有機「生」醤油150mL

国産有機大豆、国産有機小麦、海塩、埼玉県神泉村の湧水を代々受け継ぐ杉桶で熟成させました。

風味が豊かで、そのままでも旨みが広がるお醤油です。遺伝子組換え大豆は使用していません。ECOCERT-QAI JASマーク取得。

人参ドレッシング

新鮮な国産人参を贅沢に使用し、自社レストラン「アルソア女神の森 奏樹 プラネタリーヘルス＆ビューティーダイニング」で提供しているドレッシングをベースに開発したドレッシング。国産人参の甘味と風味を活かしたドレッシングは、さっぱりとした酸味を加えることで、飽きのこない味わいを実現しました。サラダはもちろん、グリルで焼いたお肉や白身魚のソテーの仕上げのソースとしてお使いいただくのもおすすめ。人参の鮮やかなオレンジが、見た目を楽しく、食卓を彩ります。その他、胡麻ドレッシング、和風ドレッシング、フレンチドレッシングも使用の予定。

ビオクラの商品についてはこちら：https://www.biokura.jp(https://www.biokura.jp/)

●講師プロフィール

関口 絢子

管理栄養士/料理研究家/インナービューティスペシャリスト/女神の森ライフスタイル研究所理事

食べ物と栄養の知識が生きた、美と健康に関するお悩み解消レシピが人気。登録者68万人以上のYouTubeチャンネル「管理栄養士：関口絢子のウェルネスキッチン」を運営。

誰もが手に届く身近な食べ物を通じて世の中を明るく健康にしたいをモットーに、すぐに実践できるお役立ち情報を発信している。著書に『少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』（アスコム）『春夏秋冬 疲れ取りごはん』（KADOKAWA）『キレイになる！ フェロモンレシピ』（SB出版）『油で健康になる本』（宝島）『乾物ヨーグルト』（オレンジページ）『美肌タイミングジュース』（保健同人社）その他多数。

●一般財団法人 女神の森ライフスタイル研究所について

＜名 称＞ 一般財団法人 女神の森ライフスタイル研究所

（英語名称：MEGAMINOMORI LIFESTYLELAB）

＜所在地＞ 山梨県北杜市小淵沢町 2950

＜代表者＞ 所長 滝口陽子

＜主な事業内容＞

自然環境と調和した農・食・医・美を中心とした総合的な理念の啓蒙普及事業

農・食・医・美を中心とした総合的な理念を実現する人材の育成・教育・活動事業

自然環境の保全を中心とした貢献事業ほか、当研究所の母体である化粧品会社「アルソア慧央グループ」は創立より半世紀以上「人と自然の調和」を企業理念に掲げ理念の具現化のため 1998 年に本社を東京都渋谷から山梨県小淵沢に移転、自然に負荷を与えない製品づくりや環境保全「心・体・肌」の健康、予防医療に取り組んできました。また、地球にも体にもやさしいヘルシービューティーフードをご提供する、「アルソア女神の森 奏樹 プラネタリーヘルス＆ビューティーダイニング」の運営やセミナー・ワークショップ開催などを通じてグループ全体で人と地球の健康「プラネタリーヘルス」に取り組んでいます。

https://megaminomori-lifestyle-lab.or.jp

●BIOKURA について

BIOKURA は、「からだ想いの食生活を、いつでも、どこでも。」をミッションに人と自然との調和の中に、生命（BIO）のある暮らし（KURA）の実現を目指し、からだを想い、素材にこだわった食生活を通じ、暮らしの中の健康と幸せに貢献します。感性と理性のどちらにおいても、からだ想いの自然の恵みを感じて頂ける製品やサービスをご提供しています。https://www.biokura.jp

＜ビオクラのこだわり＞

・常に、野菜の新しい価値や一歩先の楽しみを提案します。良質な野菜、良質な植物素材を楽しめる多様な食のシーンを生み出す、創造、提案、改良を常に続けます。

・野菜や自然の恵みを、丸ごと頂けるよう工夫します。より新鮮で、より自然に近い形で楽しめる原料にこだわります。精製など人工的な加工をなるべく加えない原料、レシピにこだわります。

・からだ想いのやさしさを、追い求めます。自然の恵みに反する添加物や、からだに負担が大きい原料を慎重に避けます。

・育てること、作ること、販売すること、全てにこだわります。既にある素晴らしいものを活かし、まだ無いものは自ら造り出します。