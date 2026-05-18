ランスタッド、ダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックスに11年連続で選出　人材サービスプロバイダーの第1位にランクイン

ランスタッド株式会社

世界最大*¹の人材サービス会社であるランスタッドは、「ダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（Dow Jones Best-in-Class World Index、以下「DJ BIC World」）」のプロフェッショナル・サービス部門において11年連続で選出されたことを発表しました。ランスタッドは人材サービスプロバイダーとして第1位にランクインし、業界において「労働慣行」「顧客対応」「透明性と報告」「重要性」の項目で最高評価を獲得しました。100点満点中81点を獲得し、業界平均の33点を大きく上回りました。

1999年に発足したDJ BICは、「経済」「環境」「社会」において責任あるパフォーマンスを発揮している各業界の優良企業を認定しています。ランスタッドでは、より良い持続可能な未来の実現に向けた取り組みが、すべての事業に貫かれています。この影響力をさらに高めるため、当社は最近サステナビリティ戦略を刷新し、「Partner for talent（人材に寄り添う真のパートナー）」戦略に基づき、相互に関連する3つの柱に焦点を当てました。それは、「公正かつ公平な労働のためのパートナー」、「誠実なパートナー」、そして「より良い地球のためのパートナー」です。これらの柱は、グローバルな社会のニーズに対応するための当社の行動指針となり、すべてのステークホルダーにとって働く世界をより良いものにするという当社の取り組みを反映しています。

ランスタッドの人事最高責任者（CHRO）であり、サステナビリティ委員会の委員長であるミリアム・ビートーヴ・モレールは次のようにコメントしています。「DJ BICに11年連続で選出されたことを非常に誇らしく思います。この評価は、クライアント企業様、求職者（タレント）、そして就業者を支援する真のパートナーとして、当社のビジネスと社会の双方に利益をもたらす持続可能な実践を推進するという、当社の目的志向型のアプローチを反映しています。私たちが公正かつ公平な労働を提唱するにしても、最高の誠実さをもって事業を運営するにしても、あるいはより良い地球のためにネットゼロの目標を推進するにしても、これは私たち全員の総意による取り組みです。ランスタッドをより持続可能で影響力のある組織にするために献身的に貢献してくれたすべての同僚に感謝したいと思います。」

また、ランスタッドは「フューチャープルーフ・インデックス（Futureproof Index）」（ロッテルダム経営大学院、ナイエンローデ・ビジネス大学、およびThe Futureproofing Instituteにより実施）においてもオランダで2番目にスコアの高い企業として認定され、働く世界と地域社会全体にインパクトを生み出すための当社の取り組みがさらに裏付けられました。

ランスタッドは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）のうち、働きがいのある仕事と経済成長（SDG 8）、不平等をなくす（SDG 10）、ジェンダー平等（SDG 5）、質の高い教育（SDG 4）の5つの目標に注力することを選択しました。さらに、気候変動対策（SDG 13）に関しては科学的根拠に基づいた目標イニシアチブ（SBTi）の1.5℃目標への取り組み、および2050年までにCO2排出ゼロを目指すという科学的根拠に基づいた目標の設定に取り組んでいます。

※当リリースは、2026年5月7日にランスタッドより発表されましたプレスリリース「randstad ranked as the top HR services provider in the dow jones best-in-class world index.(https://www.randstad.com/press/2026/randstad-ranked-as-the-top-hr-services-provider/)」を抄訳したものです。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（DJ BIC World）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/