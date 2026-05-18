AS2OVからランドセルが誕生

UNBY株式会社

UNBY株式会社（本社：兵庫県三田市、代表取締役社長：冨士松 大智）が展開するオリジナルブランド「AS2OV（アッソブ）」は、ブランド初となるランドセルが登場。2027年度ご入学者さま向けモデルの予約受付を開始しております。鞄づくりの聖地・兵庫県豊岡市のメーカーとともに、6年間毎日使いたくなる、歴史と機能性が調和した次世代のランドセルが完成しました。

伝統的な本革からナイロン素材やリュックタイプへと市場が変化する中で、歴史を受け継ぎながら、もっと機能的でもっと子供が誇れるランドセルを追求。大人向けのバッグで培った耐久性と美しさを、子供たちの6年間に寄り添う相棒へと落とし込みました。

＜特徴＞

AS2OVを象徴するタフな素材「CORDURA Ballistic(R)」

本体生地には、ブランドの代名詞であり大人のバッグで実績のあるオリジナルの「CORDURA Ballistic(R)（コーデュラバリスティック）」ナイロンを採用。特別な贈り物にふさわしい質感と、6年間のハードな使用に耐えうる圧倒的な耐久性・軽さを両立しました。

現代の通学に最適化した機能美

ドイツ製マグネットバックル「FIDLOCK」により片手で簡単に開閉が可能です。また、バネが入った可動域のある「背カン」がショルダーを身体にフィットさせ、背負い心地を高めています。

iPadケース専用ポケットをフロントに配置することで、メイン収納の容量を十分に確保。教科書などの荷物もしっかり収まります。

背面クッションには20mmの厚手な低反発ウレタンを使用。メッシュ素材にもCORDURAを採用し、摩擦への強度を高めつつ、快適な背負い心地を実現しました。

豊岡の職人による「Made in Japan」の品質

日本随一の鞄の街・豊岡の熟練した職人と手を取り合い、細部まで議論を重ねて設計。かぶせや底面には贅沢に北米産のステアレザーを使用し、真鍮素材のオリジナルネームプレートが経年変化と共に6年の歴史を刻みます。

＜カラーバリエーション＞

＜受注特典＞

BLACKKHAKI

受注いただいた方全員に、AS2OV 「BEACON SMART PASS」をプレゼント。

「BEACON SMART PASS」は、カードサイズのGPSトラッカー。名前ポケットに入れてておけば、アプリでお子様の現在地を確認できます。数量限定・なくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。

＜製品概要＞

商品名：AS2OV ランドセル 2027

価格：\84,700（税込）

カラー：BLACK / KHAKI

素材：CORDURA Ballistic(R) / 北米産ステアレザー

重量：1.38kg

サイズ：W250 × H340 × D130(前ポケット込み170) mm

生産国：兵庫県豊岡市

販売場所：UNBY GENERAL GOODS STORE 各店

UNBY公式オンラインストア

お届け：2027年2月中旬

保証：6年間、初期不良無償修理対応

※予定数に達し次第、受注受付を終了とさせていただきます。

商品ページはこちら :https://www.unby.jp/c/news/as2ov_school_ransel

＜直営店受注会のお知らせ＞

下記2店舗で、実際にランドセルを見てご試着・ご予約いただけます。

◆2026年5月19日(火)～5月31日(日)

UNBY GENERAL GOODS STORE ららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 2階(グリーンサイド)

営業時間 10:00～20:00

Instagram @unby_osaka(https://www.instagram.com/unby_osaka/)

◆2026年6月3日(水)～6月15日(月)

UNBY GENERAL GOODS STORE HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前3-18-23

電話番号 03-6328-0577

営業時間 11:00～19:00

Instagram @unby_tokyo(https://www.instagram.com/unby_tokyo/)

AS2OVとは

考えられたデザインに機能性をプラスしたバッグをたくさんの方々と共有するためのバッグブランド「AS2OV(アッソブ)」。 コーディネートの一部として、身近なアクセサリーの一部として、ファッションとしてバッグを楽しむ感覚。これは日本独自のミックス感覚のあらわれと言えます。「AS2OV(アッソブ)」は、そんな日本ならではの感覚を活かしながら どんなファッションテイストの人たちにも手にとってもらえるようなデザインのバッグを世界に発信しています。

https://as2ov.jp/