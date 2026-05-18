ゲームマーケット2026 春にヨフカシプロジェクトがブース出展！最新作ボードゲーム『魔法少女の罪』を先行販売します。

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年5月23日(土)、24日(日)に開催する国内最大のアナログゲームイベント「ゲームマーケット 2026 春」にヨフカシプロジェクトブースの出展をいたします。

■イベント概要

【開催日程】

2026年5月23日（土）11:00～18:00

2026年5月24日（日）11:00～17:00

【開催場所】

幕張メッセ展示ホール1・2・3・4

【ブース】

ブース番号：92 ヨフカシプロジェクトブース

【イベントページ】

https://yofukashiproject.com/game_market_2026_spring/

■最新作ボードゲーム『魔法少女の罪』を先行発売！

誰が白で誰が黒なのか、魔法バトルで決着つけましょ(ハート)

61種類の魔法を習得できる“魔法少女育成"人狼！

＜ゲーム概要＞

『魔法少女の罪』は、互いの正体を探りながら敵味方を推理して戦う「正体隠匿バトルロイヤル」のゲームです。

プレイヤーたちはそれぞれ魔法少女となり、4回の「黒魔審問」という戦いに参加します。「黒魔審問」が始まるたび、プレイヤーのうちランダムな何人かが闇の力（ノワール）に憑りつかれ「黒魔法少女」となってしまいますが、誰がそうなのかは「黒魔法少女」同士しか知りません。残りのプレイヤーは「白魔法少女」です。

プレイヤーたちは手番順に様々な魔法カードを使うことで、敵味方のヒントを得たり、敵にはマイナス、味方にはプラスの効果を与えていくことができます。

★この過程でマナを一定数消費することで、プレイヤーは「変身」ができます。

★この過程でライフがゼロになったプレイヤーは戦闘不能になり、「決戦」に参加できません。(戦闘不能になってもゲームから脱落しません。議論には参加でき、一部の魔法カードは使用可能です。)

手番が3周した後おこなう「決戦」では、各プレイヤーが正体を公開し、白黒それぞれの陣営ごと「戦闘力」の合計値を比べます。このとき「変身」済みのプレイヤーは「戦闘力」が2倍になります。

この合計値がより高かった陣営がこの「黒魔審問」の勝者となります。勝者と敗者は、それぞれ成長して新しい魔法を得ます。

これを4回繰り返し、最後の「黒魔審問」の勝利陣営にいるプレイヤーたちの勝利です。

『魔法少女の罪』PR動画：https://youtu.be/5WAVP7glBN4?si=RlCShXPZNDOlrVD-

■『魔法少女の罪』ゲームデザイナー上杉真人×ディレクター渡辺範明 トークショー&サイン会

最新作ボードゲーム『魔法少女の罪』のゲームデザイナー上杉真人さんとディレクター渡辺範明さんのトークショー＆サイン会の開催が決定！

ここでしか聞けない！物語とキャラをボードゲーム化する『魔法少女の罪』のゲームデザインについてお話しします！

＜トークショー概要＞

【開催日程】

2026年5月23日(土)

【開催時間】

15:00~15:20

【開催場所】

春のゲームマーケット ヨフカシプロジェクトブース

※商品をご購入していないお客様でもご参加いただけます。

※イベント中ブース内が混雑した場合は入場制限させていただく場合がございます。

＜サイン会概要＞

【開催日程】

2026年5月23日(土)

【開催時間】

15:30~16:00

【開催場所】

春のゲームマーケット ヨフカシプロジェクトブース

【イベント参加券配布条件】

春のゲームマーケット ヨフカシプロジェクトブースにて商品『魔法少女の罪』(税込5,000円)を1箱ご購入していただいたお客様にサイン会参加券を1枚配布いたします。

※イベント参加券は5月23日(土)11:00から先着で配布を開始します。

5月24日(日)は対象ではございません。

※イベント参加券は予定数に達し次第、配布を終了します。

※本イベントは、時間・内容等予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

■ブースにて声優の千春さんのお渡し会の開催が決定！

最新作ボードゲーム『魔法少女の罪』にて、4名のキャラクターボイスの声優を担当していただいた千春さんがブースに遊びに来てくれることが決定！

お渡し会のご参加お待ちしてます♪

＜お渡し会概要＞

【開催日程】

2026年5月24日(日)

【開催時間】

１.13:00~13:30 ２.15:00~15:30

【開催場所】

春のゲームマーケット ヨフカシプロジェクトブース

【イベント参加券配布条件】

春のゲームマーケット ヨフカシプロジェクトブースにて商品『魔法少女の罪』(税込5,000円)を1箱ご購入していただいたお客様にお渡し会参加券を1枚配布いたします。

※イベント参加券は5月24日(日)11:00から先着で配布を開始します。

5月23日(土)は対象ではございません。

※イベント参加券は予定数に達し次第、配布を終了します。

※本イベントは、時間・内容等予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

■販売情報

ヨフカシプロジェクトブースでは、先行発売の『魔法少女の罪』や過去の商品の販売も行います。

■「ヨフカシプロジェクト」とは？

「ヨフカシプロジェクト」は、オリジナルの世界観とキャラクターを軸とする挑戦的ボードゲームプロジェクトです。

プロデュースに株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ゲーム開発にドロッセルマイヤーズ、パブリッシュとプロモーションにブシロードクリエイティブという3社がタッグを組み、独自のIP創出を目標としたボードゲームを開発・制作しています。

代表作は『まっぷたツートンソウル』『キルタイム・キラーズ』『破宮のデクテット』ほか。

・公式HP

https://yofukashiproject.com/

・公式X

@yofukashipj

https://x.com/yofukashipj

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