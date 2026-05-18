『旅弁当 駅弁大会』を開催します！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール西日本フードサービスネットは、JR新大阪駅2階（改札外）のショッピングセンター「アルデ新大阪」（運営会社：株式会社新大阪ステーションストア）内「アルデひろば」において、『旅弁当 駅弁大会』を5月21日（木）～３1日（日）に開催します。

これまでにご好評いただいている全国の人気駅弁に加え、「神戸ビーフすき焼き弁当」や「松阪牛焼肉弁当」など、全国各地の『こだわり駅弁』を取り揃えました。さらに、旅弁当駅弁大会初お目見え！SNSで話題の新津駅・神尾商事「えんがわ押し寿司」や大人気キャラクターの「ポムポムプリン弁当」、名古屋名物「ぴよりん」をモチーフにした「ぴよりん たび友 お弁当」などバラエティ豊かな駅弁もございます！ また、新潟物産が初登場！サラダホープや風味爽快ニシテなど、新潟物産の人気商品を厳選しました。さらに、東北物産も同時開催！ずんだシェイクやラーメン各種、くるみゆべしなど名物うまいものを取り揃えています。

この機会に、普段では味わえない各地の美味しさを是非ご賞味くださいませ。

〇おすすめ商品 ※各商品、数量に限りがございます。（全て税込価格）

えんがわサーモンいくら1,750円（新潟県新津駅 神尾商事）神戸牛贅沢重 焼肉＆すき焼き1,780円（兵庫県姫路駅 まねき食品）ポムポムプリン弁当1,680円（岡山県岡山駅 三好野本店）あっちっち但馬牛すきやき弁当1,680円（兵庫県新神戸駅 淡路屋）北海道駅弁味めぐり1,480円（北海道旭川駅 旭川駅立売商会）おうちで駅弁シリーズ「チャーハン弁当」（冷凍タイプ）840円 他

・開催期間：2026年5月21日（木）～31日（日）

・営業時間：10：00～20：30（※31日のみ20：00閉店）

・会場：新大阪駅2階（改札外）アルデ新大阪内「アルデひろば」

https://www.arde-shinosaka.jp/floor

・取扱商品：人気駅弁（約85種）新潟うまいもの（約150種）東北うまいもの（約160種）