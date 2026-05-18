リュウジさん × 燻製屋シリーズがコラボ　リュウジさん流 “燻製屋バズレシピ”で新たなおいしさを発信

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤 勇二）は、料理研究家・リュウジさんと、「燻製屋シリーズ」3商品（燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー、燻製屋 とろける濃厚チーズ、燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー）によるレシピコラボレーション企画を実施しています。

■企画概要

本コラボでは、リュウジさんが考案した「燻製屋シリーズ」を使ったアレンジレシピを展開しており、リュウジさんの公式YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」にて、本コラボレーションに関するタイアップ動画を2026年4月24日、5月7日、5月13日に公開しています。本企画は、「燻製屋シリーズ」のおいしさをより幅広い世代の皆さまにお楽しみいただきたいという想いから実現したものです。普段から「燻製屋熟成ウインナー」をご愛顧いただいているリュウジさんならではのアイデアを生かし、手軽に調理ができ、満足感のあるアレンジレシピをご考案いただきました。レシピは、濃厚で背徳感のある味わいを楽しめるものや、肉の旨みと辛さの組み合わせが魅力の一品、香りと旨みが広がるごはんメニューなど、日々の食卓でお楽しみいただけるラインナップとなっております。また、特設サイトでは、公開中のレシピに加え、丸大食品オリジナルレシピもご紹介しており、Ｘキャンペーンも実施しています。ぜひこの機会に、特設サイトやリュウジさんの公式YouTubeチャンネルを通じて、「燻製屋シリーズ」の新たな楽しみ方をご体感ください。

特設サイトはこちら▶https://www.marudai.jp/user/products/special/ryuji2026/(https://www.marudai.jp/user/products/special/ryuji2026/)

燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー

熟成の旨みを引き立てた辛口チョリソー タイプのウインナーです。夕食のおかずや お酒のおつまみにピッタリです。

燻製屋 とろける濃厚チーズ

お肉にカマンベールチーズパウダー入りの プロセスチーズを加え、濃厚な味わいに 仕上げました。

燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー

熟成の旨みと燻製された黒胡椒の風味 のハーモニーをお楽しみいただけるウイン ナーです。

■リュウジさん考案コラボレシピ

悪魔のチーズ丼

背徳感たっぷりの濃厚な味わいで、若年層に響く一品です。

【使用商品】

燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー

究極の辛口チョリソーペペロンチーノ

肉の旨みと辛さが相性抜群。

フライパンひとつで作れるワンパンメニューです。

【使用商品】

燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー悪魔の燻製屋チーズ炊き込みご飯

マッシュルームの香りと肉の旨みがご飯に広がる、

満足感のあるおいしさです。

【使用商品】

燻製屋 とろける濃厚チーズ

▼リュウジさん公式YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」公開動画はこちら▼

2026年4月24日公開 「悪魔のチーズ丼」

URL: https://www.youtube.com/watch?v=80CNwSIffzE&t=431s(https://www.youtube.com/watch?v=80CNwSIffzE&t=431s)

2026年5月7日公開 「究極の辛口チョリソーペペロンチーノ」

URL: https://www.youtube.com/watch?v=AYsPyi_Ylns&t=883s(https://www.youtube.com/watch?v=AYsPyi_Ylns&t=883s)

2026年5月13日公開 「悪魔の燻製屋チーズ炊き込みご飯」

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q0rxXS0_1N4&t=205s(https://www.youtube.com/watch?v=Q0rxXS0_1N4&t=205s)

■SNSキャンペーンについて

＜丸大食品公式X:燻製屋神レシピ大募集！キャンペーン＞

～燻製屋シリーズ詰め合わせとリュウジさんサイン入りレシピ本をセットで3名様へプレゼント！～

＜キャンペーン概要＞

応募いただいた投稿の中から、丸大食品認定「神レシピ賞」を選出します。

選出された3名の方に賞品として燻製屋シリーズ詰め合わせと

リュウジさんサイン入りレシピ本をセットでプレゼントいたします。

■実施期間：2026年5月７日（木）10:00～6月14日（日）23:59

■応募方法：

１.「燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー」「燻製屋 とろける濃厚チーズ」

「燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー」のうちいずれかの商品を使用し、

お料理にトライ！

２.完成した料理を撮影してください。

３.丸大食品公式Ｘ（@marudai_wanpaku）をフォローし、

ハッシュタグ「＃燻製屋神レシピ」を付けて撮影したお写真と共に投稿してください。

■賞品：燻製屋シリーズ詰め合わせ、 リュウジさんサイン入りレシピ本

※企画の内容、時期は変更になる可能性があります。

※レシピ本は「リュウジ式生きるための弁当 LIFE HACK RECIPE103」となります。

■燻製屋シリーズについて

ふわりと香る燻製の風味が特長のパリッと食感のスモークやレモンの香りにパセリを加えた爽やかな風味のレモン&パセリなど、多種多様な商品ラインナップを展開しております。燻製屋シリーズを代表する「燻製屋熟成ウインナー」は業界で初めて特定JASに認定されたウインナーです。原料肉には豚肉のみを使用し、でん粉などの結着材料は一切使用していません。さらにうま味コクを増加させる72時間熟成により、「品質」「製法」2つのアプローチで肉の旨みを引きだしたこだわりの熟成ウインナーです。「燻製屋熟成ウインナー」は、ジューシーな肉汁と絶妙な塩味、香り高い燻製の風味が特長で、「プリプリでジューシー」「塩味がほどよくおいしい」「燻製の香りが心地よい」「個人的肉汁No.１ウインナー」など消費者から高い評価を得て、支持を得ています。

■リュウジさんについて

リュウジさんは、SNS総フォロワー数1,500万人以上を有する人気料理研究家です。

「今日食べたいものを今日作る！」をコンセプトに、誰でも簡単においしく作れるレシピを発信し、幅広い世代から高い支持を得ています。

YouTubeやSNSを中心とした発信は、家庭料理の新たなスタンダードとして注目を集めています。さらに、2020年・2022年には「料理レシピ本大賞 in Japan」で大賞を受賞するなど、レシピの独創性と実用性の両面で高い評価を受けています。

料理研究家 リュウジさん